Referendum cittadinanza approvato odg a Pozzuoli Volpe | Vittoria per la partecipazione democratica

Pozzuoli ha approvato, nella seduta del 29 aprile, l’ordine del giorno presentato dal consigliere Riccardo Volpe, volto a promuovere la partecipazione della cittadinanza in vista dei Referendum del 2025. Tra i quesiti referendari, uno riguarda il tema cruciale della. 🔗 Napolitoday.it - Referendum cittadinanza, approvato odg a Pozzuoli. Volpe: "Vittoria per la partecipazione democratica" Il Consiglio comunale diha, nella seduta del 29 aprile, l’ordine del giorno presentato dal consigliere Riccardo, volto a promuovere ladellain vista deidel 2025. Tra i quesiti referendari, uno riguarda il tema cruciale della. 🔗 Napolitoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

"Lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza": costituito il Comitato provinciale per i referendum abrogativi - Lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza, sono queste le parole del Referendum dell’8 e 9 giugno che chiamerà alle urne anche cittadine e cittadini del territorio messinese. Una grande sfida per la democrazia, evidenzia la Cgil Messina. Ieri pomeriggio nella sede del sindacato si è ufficialmente... 🔗messinatoday.it

Referendum al voto l’8 e il 9 giugno anche per fuori sede, cittadinanza e Jobs Act ai seggi - I prossimi 8 e 9 giugno 2025, milioni di italiani saranno chiamati alle urne per il nuovo referendum abrogativo. Cinque i quesiti su cui esprimersi: si va dal lavoro, con modifiche al Jobs Act e ai contratti a termine, fino alla proposta per dimezzare i tempi di attesa per ottenere la cittadinanza italiana. Potranno votare anche gli studenti e i lavoratori fuori sede, senza doversi spostare per tornare nella propria città. 🔗quifinanza.it

Referendum su lavoro e cittadinanza, costituito il comitato promotore nella sede della Cgil - Nella sede della Cgil di Agrigento si è costituito il Comitato provinciale promotore del referendum sul lavoro e cittadinanza per il quale si voterà in data 8 e 9 giugno. L'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica, promuovere e sostenere il processo di consultazione popolare in vista del... 🔗agrigentonotizie.it

Se ne parla anche su altri siti

Referendum cittadinanza, approvato odg a Pozzuoli. Volpe: Vittoria per la partecipazione democratica; APPROVATO IERI DAL CONSIGLIO COMUNALE DI VIGNOLA L’ODG PER LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL VOTO AI REFERENDUM DELL’8-9 GIUGNO; documento conclusivo approvato dall'Assemblea generale; Lo scontro sulla separazione delle carriere (nel nome di Berlusconi). 🔗Approfondimenti da altre fonti

Referendum cittadinanza, approvato odg a Pozzuoli. Volpe: "Vittoria per la partecipazione democratica" - "Con l’approvazione di questo ordine del giorno - dichiara Riccardo Volpe - il Consiglio comunale di Pozzuoli ribadisce il suo ruolo di presidio democratico attivo. La partecipazione dei cittadini non ... 🔗napolitoday.it

Il silenzio che uccide la democrazia: referendum sulla cittadinanza, mobilitazioni e l’invisibilità mediatica - È partita la mobilitazione per il referendum sulla cittadinanza dell'8-9 giugno ... per abrogare il cosiddetto "decreto Sicurezza", approvato dal Consiglio dei ministri del 4 aprile e ancora ... 🔗tag24.it

Referendum, l’8 e 9 giugno si vota: i cinque quesiti su lavoro e cittadinanza - L'8 e 9 giugno 2025, gli italiani saranno chiamati a esprimersi su cinque referendum abrogativi che potrebbero modificare in modo significativo alcune norme cardine del mondo del lavoro e della cittad ... 🔗bergamonews.it