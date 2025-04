Referendum banche Pd Meloni Parla il libdem Marattin

Referendum all’orizzonte, i movimenti sullo scenario finanziario dopo la mossa di Mediobanca e il “Puam, Partito unico antimercato”. Il deputato Luigi Marattin, eletto con Italia Viva e ogg. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Ilfoglio.it - Referendum, banche, Pd, Meloni. Parla il libdem Marattin all’orizzonte, i movimenti sullo scenario finanziario dopo la mossa di Mediobanca e il “Puam, Partito unico antimercato”. Il deputato Luigi, eletto con Italia Viva e ogg. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Ilfoglio.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Meloni (Pd) : “Sul voto per i fuorisede il governo mente, vuole affossare il referendum” - Si avvicina il momento del voto per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza ma il problema dei fuorisede non sembra interessare più di tanto il governo. Intervistato da Fanpage.it il senatore Pd, Marco Meloni, che ha presentato una pdl sul tema, "da parte del governo c'è la volontà di far fallire il voto per il referendum".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il partito di Giorgia Meloni da due anni senza cali di consenso. Perdono ancora Pd e Avs: la media dei sondaggi - È a sinistra che i sondaggi di marzo registrano la maggiore emorragia di consensi, mentre resta stabile Fratelli d’Italia. Una stabilità che va avanti ormai da due anni e mezzo, cioè da quando il centrodestra è al governo, come sottolinea Lorenzo Ruffino di Pagella politica. Dall’ottobre 2022, quindi il partito di Giorgia Meloni non ha mai registrato un calo di consensi, un fenomeno finora senza precedenti, spiega Ruffino. 🔗open.online

Tele-Meloni? No, Tele-Schlein! Il Pd urla al “regime” ma a febbraio ha straripato su Rai, Mediaset e La7 - Perfino “Il Fatto Quotidiano“, non certo tacciabile di avere un atteggiamento compiacente nei confronti della destra, oggi evidenzia come tutte le “lagne” del Pd sull’occupazione delle reti tv, pubbliche e private, siano assolutamente ingiustificate. Se esiste Tele-Meloni, ovvero una prevalenza di comunicazione da parte del partito e della coalizione di maggioranza, come sempre accaduto, Tele-Schlein non è da meno e neanche il M5S di Conte si può lamentare per un presunto “regime di destra”. 🔗secoloditalia.it

Ne parlano su altre fonti

Referendum, banche, Pd, Meloni. Parla il libdem Marattin; Le posizioni dei partiti sulla tassa sugli “extraprofitti”; La prudenza del governo sulla Manovra: la mossa sulle banche accontenta tutti; Meloni imbonisce le banche sulla manovra ma teme per la vicepresidenza Ue di Fitto. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ft, 'ingerenza di Meloni su fusioni banche in linea con i tempi' - "L'ingerenza di Meloni" nelle fusioni e acquisizioni delle banche italiane "è, purtroppo, in linea con i tempi". Lo scrive la viceresponsabile dell'inserto Lex del Financial Times, Camilla ... 🔗ansa.it

Sondaggi politici 2025, media/ ‘Maga’ Meloni vola al 29,5%, sprofondo Schlein 22%: Centrodestra +6% su Pd-M5s - Supermedia YouTrend dei sondaggi politici 2025 premia Meloni dopo la visita alla Casa Bianca: sale il Centrodestra, ancora calo Pd, boom Azione ... 🔗ilsussidiario.net

Schlein affonda il Pd al 22,3%. Meloni continua a crescere - nervo scoperto dei riformisti Pd. Ma il concetto si può estendere ad altro, dal referendum sul Jobs Act, che vede i riformisti contrari all’abrogazione della legge che fu di Renzi, allo schema ... 🔗lospiffero.com