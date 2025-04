Referendum 8-9 giugno ultimissimi giorni per chiedere il voto da fuorisede E i 5 quesiti

chiedere il voto da fuorisede per il Referendum dell’8-9 giugno 2025. La possibilità è offerta a chi si troverà in quella data in una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per motivi di studio, lavoro o cure mediche per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle consultazioni referendarie. Lo prevede l’articolo 2 del nuovo decreto-legge n.272025. Giorgia e Brunori Sas cantano per la cittadinanza dei nuovi italiani a Sanremo X Leggi anche › Sì al Referendum Jobs Act e cittadinanza: quando alle urne e cosa si vota Il meccanismo è analogo a quello sperimentato nel 2024 per le elezioni europee, che però allora era stato limitato solo agli studenti, mentre questa volta la platea si estende a lavoratrici e lavoratori. 🔗 Iodonna.it - Referendum 8-9 giugno, ultimissimi giorni per chiedere il voto da fuorisede. E i 5 quesiti C’è tempo fino al 4 maggio perildaper ildell’8-92025. La possibilità è offerta a chi si troverà in quella data in una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per motivi di studio, lavoro o cure mediche per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle consultazioni referendarie. Lo prevede l’articolo 2 del nuovo decreto-legge n.272025. Giorgia e Brunori Sas cantano per la cittadinanza dei nuovi italiani a Sanremo X Leggi anche › Sì alJobs Act e cittadinanza: quando alle urne e cosa si vota Il meccanismo è analogo a quello sperimentato nel 2024 per le elezioni europee, che però allora era stato limitato solo agli studenti, mentre questa volta la platea si estende a lavoratrici e lavoratori. 🔗 Iodonna.it

Elezioni, il primo turno 25 e 26maggio. Election day con i referendum 8 e 9 giugno - AGI - Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato il dl Elezioni: per le Amministrative il primo turno sarebbe il 25 e il 26 maggio, mentre l'election day con i referendum dovrebbe essere nelle date dei ballottaggi, ovvero l'8 e 9 giugno. Approvato dl accise Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato tre schemi di Dl in materia fiscale che contengono, tra le varie prescrizioni, modifiche in materia di concordato preventivo biennale - come lo stop per i regimi forfetari e il posticipo al 30 settembre per l'adesione - e la revisione delle aliquote ... 🔗agi.it

Fuorisede, ecco chi potrà votare a giugno per i referendum - Firenze, 10 aprile 2025 - Al referendum dell'8 e 9 giugno 2025 potranno votare anche i fuori sede per motivi di studio, lavoro o cure mediche. Gli elettori e le elettrici fuori sede devono presentare una domanda entro domenica 4 maggio (revocabile poi entro il 14 maggio), al Comune di domicilio temporaneo, utilizzando un apposito modello disponibile online, allegando una copia di un documento di riconoscimento (esempio, carta d'identità), una copia della tessera elettorale (da richiedere al Comune di residenza), una copia di certificazione o documento che attesti la condizione di fuori sede ... 🔗lanazione.it

Via al voto per i fuorisede (anche lavoratori) per i referendum dell’8 e 9 giugno: come e quando fare richiesta - Come annunciato ieri, 14 marzo, il Governo ha deciso che anche i fuori sede potranno esprimere il proprio voto nei referendum previsti per l’8 e 9 giugno senza dover tornare nel comune di residenza. Una novità che riguarda non solo studenti (come avvenuto alle scorse elezioni europee) ma questa volta anche i lavoratori. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato il decreto Elezioni, che introduce una modalità di voto dedicata a chi, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, si trova in una residenza temporanea diversa dalla propria. 🔗ilfattoquotidiano.it

Dibattito sul referendum di giugno: arriva a Pescara Martelloni, responsabile nazionale Sinistra Italiana - Avs; Referendum 2025, quali sono i 5 quesiti e le date di voto a giugno; Gli ultimi sondaggi prima delle elezioni europee; 2 giugno, cosa si festeggia? Il programma per il 78º anniversario della Festa della Repubblica. 🔗Cosa riportano altre fonti

Referendum di giugno, la Rai "fantasma" sull'informazione: ecco come possono votare i fuorisede - Durissimo Riccardo Magi di +Europa, che parla di "una strategia precisa per spingere verso l'astensione". Per i fuorisede c'è tempo solo fino al 4 maggio per presentare domanda per poter votare ... 🔗today.it

In quanti e quali referendum è stato raggiunto il quorum - In quanti e quali referendum è stato raggiunto il quorum in Italia dal 1974, anno della prima consultazione sul divorzio. 🔗msn.com

Referendum 8-9 giugno, al voto anche i fuorisede: c'è tempo fino al 4 maggio per registrarsi - Sono cinque i quesiti, quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza, con una novità storica: per la prima volta potranno partecipare anche studenti e lavoratori domiciliati in un comune diverso da quel ... 🔗editorialedomani.it