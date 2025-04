Referendum 8-9 giugno 2025 quali documenti servono per andare a votare

giugno 2025 si terranno – in contemporanea al turno di ballottaggio delle Amministrative – cinque Referendum abrogativi riguardanti la possibile modifica di alcune norme in materia di cittadinanza, licenziamento e sicurezza sul lavoro. Seggi aperti dalle ore 7 alle ore 23 la domenica e dalle ore 7 alle ore 15 il lunedì: previa domanda, gli studenti fuorisede potranno votare nel Comune di domicilio temporaneo. Ecco quali documenti servono per andare a votare.Referendum 8-9 giugno, quali documenti servono per andare a votareSeggio elettorale (Imagoeconomica).Per poter esprimere la propria preferenza ai Referendum dell'8 e 9 giugno occorre presentare al seggio – come in ogni consultazione – la tessera elettorale e un documento d'identità valido. All'elettore saranno consegnate cinque schede, con le domande a cui rispondere.

