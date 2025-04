Real Monterotondo le parole di Davide Mattei | Domenica ci aspetta una battaglia

Real Monterotondo, le parole di Davide Mattei: "Domenica ci aspetta una battaglia" - Il gol di Calì tra Guidonia e Monterotondo ha deciso il girone G di Serie D, consegnando la promozione al Guidonia. Il Real Monterotondo dovrà attendere ancora per la salvezza, con l'ultima giornata di campionato che sarà decisiva per capire se il Real dovrà salvarsi tramite i playout o se... 🔗romatoday.it

COS Ogliastra - Real Monterotondo 2-1, le parole di Flavio Albanesi: "Una sconfitta che pesa" - La sconfitta con il COS Ogliastra ha fatto male alla classifica del Real Monterotondo. Il club laziale del girone G è sceso a contatto con la zona playout e dovrà dare il meglio per il rush finale in campionato. A parlarne per la pagina ufficiale del club è stato il capitano Flavio Albanesi... 🔗romatoday.it

Il Terracina non ci sta: "Arbitraggio inadeguato contro il Real Monterotondo" - Non ci sta il Terracina, sconfitto nell'ultimo turno di Serie D girone G dal Real Monterotondo per 1-2. Una sfida decisa da un rigore nel finale trasformato da Fontana per gli ospiti, e con una direzione di gara che ha fatto infuriare il Terracina che è ricorso ad un comunicato ufficiale per... 🔗romatoday.it

Real Monterotondo, le parole di Davide Mattei: Domenica ci aspetta una battaglia; Cynthialbalonga, le parole di Galazzini: "A Sassari persi due punti, ma prestazione ottima"; Mattei: Il sigillo contro l'Ostia nasce in settimana. Allo Scalo ho trovato una famiglia; David Centioni: L'Uefa A il coronamento di un lungo percorso.

Real Monterontondo, le parole di Daniele Ansini: "Stiamo pagando gli episodi" - Il centrocampista del Real Monterotondo Daniele Ansini ha parlato dell'ultimo impegno di campionato della squadra del girone G di Serie D. Il Monterotondo ha ceduto per 2-0 nella trasferta di ... 🔗romatoday.it