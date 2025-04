Real Betis-Fiorentina il pronostico di Conference League | combo interessante azzardo 1 tempo

Conference League, con quest’ultima che vedrà protagonista la Fiorentina. La formazione di Raffaele Palladino affronterà in trasferta il Real Betis, con fischio d’inizio fissato alle ore 21 al Benito Villamarin.I padroni di casa si sono guadagnati un posto in semifinale superando nel turno precedente lo Jagiellonia, arrivando fino a questo punto della competizione come era lecito aspettarsi ai nastri di partenza. Real Betis che sta vivendo un momento positivo anche in campionato, dove si stanno giocando l’accesso alla prossima Champions League. 🔗 Sololaroma.it - Real Betis-Fiorentina, il pronostico di Conference League: combo interessante, azzardo 1° tempo La serata di ieri ha dato il via alle semifinali delle competizioni europee, con il PSG che si è imposto per 1-0 sul campo dell’Arsenal, mentre stasera sarà la volta dell’Inter, impegnata a Barcellona. A chiudere la tre giorni europea delle gare d’andata saranno come sempre l’Europa e la, con quest’ultima che vedrà protagonista la. La formazione di Raffaele Palladino affronterà in trasferta il, con fischio d’inizio fissato alle ore 21 al Benito Villamarin.I padroni di casa si sono guadagnati un posto in semifinale superando nel turno precedente lo Jagiellonia, arrivando fino a questo punto della competizione come era lecito aspettarsi ai nastri di partenza.che sta vivendo un momento positivo anche in campionato, dove si stanno giocando l’accesso alla prossima Champions. 🔗 Sololaroma.it

