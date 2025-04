Real Betis-Fiorentina Conference League 01-05-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I viola ritrovano Kean

Fiorentina ha fatto più fatica del previsto per raggiungere la terza finale di Conference League consecutiva e i viola hanno dovuto ringraziare Kean autore del 2-2 nella sfida di ritorno dei quarti contro il Celje che al Franchi aveva ribaltato la situazione anche se la parità è durata appena due minuti.

Real Betis-Fiorentina, il pronostico di Conference League: combo interessante, azzardo 1° tempo - La serata di ieri ha dato il via alle semifinali delle competizioni europee, con il PSG che si è imposto per 1-0 sul campo dell’Arsenal, mentre stasera sarà la volta dell’Inter, impegnata a Barcellona. A chiudere la tre giorni europea delle gare d’andata saranno come sempre l’Europa e la Conference League, con quest’ultima che vedrà protagonista la Fiorentina. La formazione di Raffaele Palladino affronterà in trasferta il Real Betis, con fischio d’inizio fissato alle ore 21 al Benito Villamarin. 🔗sololaroma.it

