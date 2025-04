Re Carlo III apre il suo cuore ai sudditi | Il cancro spaventa ma dà una visione più chiara della vita

Carlo III in occasione di un ricevimento ricevendo a Buckingham Palace di associazioni caritative impegnate nella ricerca e nell'assistenza oncologica. Il re, mai un sovrano britannico fu così esplicito e aperto sulla salute, ha diffuso una nota in forma scritta durante l'incontro in cui ha parlato della malattia che lo affligge, affermando che il cancro "è un'esperienza che intimorisce e a tratti spaventa", ma apre anche a una visione "più chiara" della vita e delle sue priorità. Ed è, ha aggiunto Carlo, "una malattia i cui momenti più oscuri possono essere illuminati da una maggiore compassione".Il monarca britannico, tuttora sottoposto a cure anti-tumorali, non si sottrae ai suoi doveri pubblici da diversi mesi, fermandosi per le cure solo brevi periodi. 🔗 Quotidiano.net - Re Carlo III apre il suo cuore ai sudditi: “Il cancro spaventa, ma dà una visione più chiara della vita” Londra, 30 aprile 2025 - Toccante messaggio di reIII in occasione di un ricevimento ricevendo a Buckingham Palace di associazioni caritative impegnate nella ricerca e nell'assistenza oncologica. Il re, mai un sovrano britannico fu così esplicito e aperto sulla salute, ha diffuso una nota in forma scritta durante l'incontro in cui ha parlatomalattia che lo affligge, affermando che il"è un'esperienza che intimorisce e a tratti", maanche a una"piùe delle sue priorità. Ed è, ha aggiunto, "una malattia i cui momenti più oscuri possono essere illuminati da una maggiore compassione".Il monarca britannico, tuttora sottoposto a cure anti-tumorali, non si sottrae ai suoi doveri pubblici da diversi mesi, fermandosi per le cure solo brevi periodi. 🔗 Quotidiano.net

Re Carlo III torna agli impegni pubblici dopo il breve ricovero. Confermata la visita in Italia - Re Carlo III è tornato oggi come previsto ai suoi impegni pubblici. Dopo il breve ricovero che giovedì scorso lo aveva tenuto per qualche ora in ospedale alla London Clinic. Il sovrano è stato ricoverato, “in osservazione”, in seguito a non meglio specificati effetti collaterali della terapia per far fronte al cancro diagnosticatogli a inizio 2024. Re Carlo III torna agli impegni pubblici dopo il ricovero Il monarca, in cura da più di un anno per un cancro la cui natura non è mai stata rivelata, su consiglio dei medici aveva deciso di riposarsi giovedì. 🔗secoloditalia.it

Carlo III, il discorso del re in Parlamento diventa uno show - La seconda giornata della visita ufficiale di re Carlo III e della regina Camilla in Italia si è aperta a Villa Doria Pamphilj, dove il sovrano è stato ricevuto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nella suggestiva cornice del Casino del Bel Respiro, dopo la cerimonia con il picchetto d’onore a cavallo del reggimento dei Lancieri di Montebello, il re è giunto a bordo della sua Bentley State Limousine color amaranto. 🔗panorama.it

Re Carlo III e i lacchè, un'ennesima rappresentazione della decadenza mondiale: il mito dell'uomo forte al potere è insito nel nostro DNA di servi - Il successo mediatico della visita è la conferma che l'Italia è sempre rimasta una Nazione monarchica Sono tra coloro certi, anzi certissimi, che il referendum del 1946 sia stato una farsa. Sui brogli hanno scritto in molti (Luca Fazzo, in un articolo pubblicato da Il Giornale il 12 dicembre 🔗ilgiornaleditalia.it

