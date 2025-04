Re Carlo e la confessione sul tumore | È scoraggiante e fa paura… Il sovrano ai malati oncologici | mai così esplicito sulla sua salute

scoraggiante e a tratti spaventosa» ma rende più chiare le priorità della vita. A dirlo è re Carlo III davanti a un gruppo di pazienti oncologici ricevuti a Buckingham Palace con alcune associazioni. Quello del sovrano è stato un messaggio a cuore aperto. Secondo la stampa britannica, mai era stata affrontata la salute di un regnante nel Regno Unito in questo modo così esplicito. Il re Carlo dallo scorso anno è alle prese in prima persona con il tumore, che gli è stato diagnosticato lo scorso anno, ma finora rimasto di natura imprecisata.Le priorità della vita che cambianoRe Carlo ha detto quanto l'esperienza di convivenza con il cancro gli ha dimostrato che «i momenti più bui della malattia possono essere illuminati da una maggiore compassione». Oltre a rendere più chiara la visione della vita e delle sue priorità.

