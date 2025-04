Dilei.it - Re Carlo, c’è Meghan dietro l’incontro mancato con Harry

Torna a far discutere il rapporto tra il Principee la Famiglia Reale. A far scattare nuove polemiche è stata una recente indiscrezione riportata da RadarOnline.com, secondo cuiMarkle sarebbe il motivo delincontro tra Ree il suo secondogenito durante la sua ultima visita nel Regno Unito.La scelta diSappiamo che il Duca di Sussex è tornato a Londra il 7 aprile scorso. In quella fase suo padre si stava sottoponendo a un nuovo ciclo di cure per il cancro. Il tutto era già stato annunciato a febbraio da Buckingham Palace. L’ultimo impegno delicato sotto l’aspetto della salute personale prima del viaggio in Italia con la Regina Camilla.Sappiamo inoltre che a marzo Reè stato ricoverato per alcuni giorni in seguito ad alcuni effetti collaterali (temporanei) legati alla terapia. 🔗 Dilei.it