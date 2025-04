Ravenna Festival cento appuntamenti raccontati da Ricci

Ricci le illustrazioni del programma di Ravenna Festival. Il piccolo e prezioso libro, che accompagnerà gli spettatori alla scoperta degli oltre cento appuntamenti dell’edizione 2025, è stato presentato ieri all’Alighieri da Franco Masotti, che ha ricostruito il percorso iconografico della pubblicazione, tra fotografia e illustrazione. Accanto a lui l’artista ha raccontato di come ogni immagine, già esistente anche se inedita, abbia poi trovato un legame con l’evento del Festival a cui è stata associata. "Per questo lavoro – ha spiegato – ho studiato il programma del Festival e sono rimasto colpito dal progetto sui cori e a un coro particolare, a cui ho preso parte a Gorizia con 50 studenti, è legata l’immagine di copertina". 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Ravenna Festival, cento appuntamenti raccontati da Ricci Principesse a cavallo, paesaggi industriali, musicisti, cherubini: sono dell’artista bolognese Stefanole illustrazioni del programma di. Il piccolo e prezioso libro, che accompagnerà gli spettatori alla scoperta degli oltredell’edizione 2025, è stato presentato ieri all’Alighieri da Franco Masotti, che ha ricostruito il percorso iconografico della pubblicazione, tra fotografia e illustrazione. Accanto a lui l’artista ha raccontato di come ogni immagine, già esistente anche se inedita, abbia poi trovato un legame con l’evento dela cui è stata associata. "Per questo lavoro – ha spiegato – ho studiato il programma dele sono rimasto colpito dal progetto sui cori e a un coro particolare, a cui ho preso parte a Gorizia con 50 studenti, è legata l’immagine di copertina". 🔗 Ilrestodelcarlino.it

