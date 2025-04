Ravenna Festival 2025 | i cento eventi in programma illustrati da Stefano Ricci

programma generale di Ravenna Festival 2025 è molto più di un semplice calendario degli eventi: è un libro-guida per accompagnare gli spettatori-viaggiatori del Festival alla scoperta delle oltre cento alzate di sipario dal 31 maggio al 13 luglio, a cui si aggiungono la rassegna Romagna in.

Da Cat Power a Malika Ayane, da Fabrizio Bosso a Stefano Bollani: mille artisti per l'edizione 2025 del Ravenna Festival - "Donde hay música no puede haber cosa mala", ovvero “dove c’è musica non ci può essere alcun male”: queste parole dal Don Chisciotte rispecchiano lo spirito di Ravenna Festival, che da sempre trova nella musica e nelle arti performative uno spazio di confronto e dialogo, ma la citazione titolo di... 🔗ravennatoday.it

Riccardo Muti guida 'Cantare amantis est' per Ravenna Festival 2025 - Un unico immenso coro chiamato a raccolta dal maestro Riccardo Muti nel nome di Giuseppe Verdi. L'1 e 2 giugno, al Pala de André di Ravenna, ecco 'Cantare amantis est' (Cantare è proprio di chi ama, Sant'Agostino), il nuovo progetto curato da Anna Leonardi e Michele Marco Rossi, che emerge nel lungo cartellone di Ravenna Festival 2025 e si inserisce nel solco delle Vie dell'Amicizia tracciate da Muti per oltre un quarto di secolo, attraverso il mondo, da Sarajevo a New York, da Gerusalemme a Kiev, gettando "ponti" di fratellanza e richiamando alla speranza e alla pace. 🔗quotidiano.net

Ravenna Festival, cento appuntamenti raccontati da Ricci - Principesse a cavallo, paesaggi industriali, musicisti, cherubini: sono dell’artista bolognese Stefano Ricci le illustrazioni del programma di Ravenna Festival. Il piccolo e prezioso libro, che accompagnerà gli spettatori alla scoperta degli oltre cento appuntamenti dell’edizione 2025, è stato presentato ieri all’Alighieri da Franco Masotti, che ha ricostruito il percorso iconografico della pubblicazione, tra fotografia e illustrazione. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ravenna Festival, cento appuntamenti raccontati da Ricci - È stata affidata all’artista bolognese la pubblicazione che racconta l’edizione 2025. ’Romagna in Fiore’: già venduti 12mila biglietti ... 🔗msn.com

Il Ravenna Festival presenta il programma generale della XXXVI edizione - Disponibile da oggi il libro-guida per orientarsi tra gli oltre cento spettacoli accompagnato dalle illustrazioni di Stefano Ricci ... 🔗ravennaedintorni.it

Presentato il programma generale del Ravenna Festival 2025 con le illustrazioni di Stefano Ricci - Si è tenuta oggi la presentazione ufficiale del ricco programma della XXXVI edizione di Ravenna Festival, che animerà la città dal 31 maggio al 13 luglio 2025. L’evento ha visto la partecipazione di n ... 🔗ravennawebtv.it