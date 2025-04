Rari Nantes Florentia salvezza rimandata | a Roma finisce ko ai rigori

Roma – Rari Nantes Florentia 16-14 dtr (11-11 dts)TRAINING ACADEMY OLYMPIC Roma: A. Giannotti, S. Ballarini, A. Vitale 3, T. Lo Re 1, S. Vidovic 1, Leporale 2, G. Cianchetti, B. Kadar 1, C. Mirarchi, M. De Robertis 2, A. Tartaro 1, F. Patti, T. Peluso, L. Cotugno. All. FiorilloRN Florentia: M. Cicali, G. Chemeri 1, M. Stocco 2, C. Di Fulvio, T. De Mey 1, N. Hofmeijer 1, T. Turchini, G. Cardoni, S. Sordini 3, N. Benvenuti, G. Bini 3, D. Borghigiani, G. Gioia, U. Trpovski. All. MinettiARBITRI: D’Antoni e AlfiNOTE: Parziali 2-3 5-3 2-2 2-3 Tempi regolamentari terminati 11-11. Sequenza dei rigori: Vidovic (R) gol, Sordini (F) gol; Vitale gol, Di Fulvio parato da Peluso; Lo Re gol, De Mey gol; Kadar gol, Borghigiani gol; Ballarini gol. Superiorità numeriche: Olympic Roma e RN Florentia. 🔗 Olympic16-14 dtr (11-11 dts)TRAINING ACADEMY OLYMPIC: A. Giannotti, S. Ballarini, A. Vitale 3, T. Lo Re 1, S. Vidovic 1, Leporale 2, G. Cianchetti, B. Kadar 1, C. Mirarchi, M. De Robertis 2, A. Tartaro 1, F. Patti, T. Peluso, L. Cotugno. All. FiorilloRN: M. Cicali, G. Chemeri 1, M. Stocco 2, C. Di Fulvio, T. De Mey 1, N. Hofmeijer 1, T. Turchini, G. Cardoni, S. Sordini 3, N. Benvenuti, G. Bini 3, D. Borghigiani, G. Gioia, U. Trpovski. All. MinettiARBITRI: D’Antoni e AlfiNOTE: Parziali 2-3 5-3 2-2 2-3 Tempi regolamentari terminati 11-11. Sequenza dei: Vidovic (R) gol, Sordini (F) gol; Vitale gol, Di Fulvio parato da Peluso; Lo Re gol, De Mey gol; Kadar gol, Borghigiani gol; Ballarini gol. Superiorità numeriche: Olympice RN. 🔗 Corrieretoscano.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rari Nantes Florentia in vasca per archiviare il discorso salvezza - FIRENZE – Crocevia importante in piscina per la Rari Nantes nel campionato di serie A1. La penultima tappa della regular season maschile della Florentia di Minetti, fa tappa a Catania per il match point salvezza. I fiorentino vogliono chiudere definitivamente il discorso salvezza evitando i playout, per gli etnei c’è ancora in ballo la possibilità di retrocessione diretta con l’Onda Forte. L’ultima in classifica, infatti, retrocede direttamente, ai playout vanno le formazioni dal decimo al tredicesimo posto. 🔗corrieretoscano.it

Rari Nantes Florentia, a Palermo una impresa dal sapore di salvezza - Telimar – Rari Nantes Florentia 8-12 (1-2 5-4 2-3 0-3)TELIMAR: C. Mandalà, P. Mangiante, E. Marini 1, E. Fabiano, G. Boggiano, T. Alfonso Pozo 1, A. Giliberti 3, J. Muscat Melito 2, F. Lo Cascio 1, L. Bajic, R. Lo Dico, F. Pettonati, D. Holland, G. Giovinazzo. All. BaldinetiRN FLORENTIA: M. Cicali, N. Hofmeijer, M. Stocco, C. Di Fulvio 2, T. De Mey 1, M. Calamai 1, T. Turchini, G. Cardoni, S. Sordini 4, N. 🔗corrieretoscano.it

La Rari Nantes Florentia affronta la terza della classe Savona - FIRENZE – Rari Nantes Florentia, inizia il rush finale del campionato. Dopo due trasferte consecutive andate in archivio con l’impresa della scorsa settimana a Bologna, la Florentia di Minetti torna tra le mura amiche maschile contro il Savona terzo della classe, per la diciannovesima giornata di regular season serie A1. Un turno sulla carta proibitivo per il sette gigliato chiamato agli straordinari contro un avversario di altra categoria in lotta per obiettivi opposti rispetto alla Florentia, attualmente nona a un passo dalla zona calda e alla ricerca di punti preziosi per restare fuori ... 🔗corrieretoscano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Rari Nantes Florentia, salvezza rimandata: a Roma finisce ko ai rigori; Rari Nantes Florentia: al via le semifinali playout contro Academy Olympic Roma; Pallanuoto: la riprogrammazione dei Play Off / Play Out di fine campionato: Domenica alla “Nannini” Gara 1 Play Out salvezza: Rari Nantes Florentia-Training Olympic Academy Roma; Rari Nantes, la salvezza passa dai play out. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Rari Nantes Florentia, salvezza rimandata: a Roma finisce ko ai rigori - Olympic Roma - Rari Nantes Florentia 16-14 dtr (11-11 dts) TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA: A. Giannotti, S. Ballarini, A. Vitale 3, T. Lo Re 1, S. Vidovic 1, Leporale 2, G. Cianchetti, B. Kadar 1, C. M ... 🔗msn.com

Rari Nantes Florentia: al via le semifinali playout contro Academy Olympic Roma - Il campionato di A1 della Rari Nantes Florentia si avvia alla conclusione: oggi scatta gara-1 delle semifinali playout. La squadra di Luca Minetti, svanito la scorsa settimana, proprio nell’ultima gio ... 🔗lanazione.it

Rari Nantes Florentia sconfitta da Pallanuoto Trieste: salvezza diretta sfumata - La Rari Nantes Florentia perde contro Pallanuoto Trieste e scende all'undicesimo posto, dovrà lottare nei playout. 🔗msn.com