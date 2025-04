Rapporto UGL-Luiss Business School scelta percorso universitario preoccupa il 60% dei giovani italiani

La decisione del percorso universitario è fonte di preoccupazione per il 60% dei giovani italiani. La percezione delle competenze più rilevanti nel mondo del lavoro vira verso le discipline tecnologiche: il 68% circa indica Informatica; il 62% Medicina, il 62% Scienze, Farmacia e Biologia, il 54% Ingegneria

Primo Maggio. Rapporto UGL-Luiss Business School, scelta percorso universitario preoccupa il 60% dei giovani italiani - Roma, 30 aprile 2025 - La decisione del percorso universitario è fonte di preoccupazione per il 60% dei giovani italiani, mentre per il 63% il fattore di scelta più diffuso è il tipo di lavoro che si vorrebbe ottenere in futuro; il 68%, invece, ritiene la competenza informatica tra le più rilevanti nel mondo del lavoro. Sono alcuni dei risultati emersi nel Rapporto UGL-Luiss Business School “Indagine sull'orientamento scolastico. 🔗iltempo.it

