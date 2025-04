Rapinato con un coltello puntato alla gola | ferito e trasportato in ospedale fermato l' aggressore

coltello alla gola e gli sottrae 600 euro. È successo nel pomeriggio di ieri, a Borgo Incoronata: un uomo di nazionalità marocchina si è avvicinato ad un’auto ferma in strada, all’interno della quale due braccianti stavano dividendo le paghe della giornata. 🔗 Foggiatoday.it - Rapinato con un coltello puntato alla gola: ferito e trasportato in ospedale, fermato l'aggressore “Hai una sigaretta?”, poi gli punta une gli sottrae 600 euro. È successo nel pomeriggio di ieri, a Borgo Incoronata: un uomo di nazionalità marocchina si è avvicinato ad un’auto ferma in strada, all’interno della quale due braccianti stavano dividendo le paghe della giornata. 🔗 Foggiatoday.it

