Rapina a casa dell' avvocato Giaquinto in 8 davanti al giudice

davanti al giudice per la Rapina a casa dell'avvocato Vittorio Giaquinto, avvenuta il 22 aprile 2023, a Caserta. Il gip Alessia Stadio ha fissato per il prossimo 27 maggio l'udienza preliminare.Dovranno comparire dinanzi al magistrato Igor Zdravkovic, 33enne; Ciro Cappiello, 53enne di.

Rapina in casa dell'avvocato Giaquinto: 5 della gang spediti ai domiciliari - Arresti domiciliari per 5 componenti della gang che avrebbe messo a segno furti e rapine in casa - tra le province di Caserta, Napoli e Avellino - tra cui quella ai danni del penalista Vittorio Giaquinto, avvenuta a Caserta nel mese di aprile del 2023. Il gip Vecchiarelli ha accolto l'istanza... 🔗casertanews.it

