Raphinha, oggi, si parla come di uno dei protagonisti della Champions League 2024-25 e addirittura di un papabile vincitore del prossimo Pallone d’oro. Eppure, come racconta un lungo e lucido profilo pubblicato dal Guardian, la chiave per capire il brasiliano non sono i gol, ma la somma dei suoi errori: in questa edizione della Champions – spiega il quotidiano – ha mancato la porta 32 volte, il 73% dei suoi tentativi. Di fatto è un giocatore che si è costruito sbagliando. Nel 2024 il Barcellona voleva cederlo e dalla Saudi Pro League erano arrivate offerte concrete. Poi ci ha pensato Flick (Raphinha addirittura aveva pensato di lasciare il calcio ndr) Raphinha aveva anche pensato di lasciare il calcio. Poi, però, è arrivato Hansi Flick. L’allenatore tedesco gli ha chiesto di restare. Risultato: 12 gol in Champions. 🔗 Ilnapolista.it - Raphinha poteva scomparire dal mondo del calcio, ora può vincere il Pallone d’oro (Guardian) Di, oggi, si parla come di uno dei protagonisti della Champions League 2024-25 e addirittura di un papabile vincitore del prossimo. Eppure, come racconta un lungo e lucido profilo pubblicato dal, la chiave per capire il brasiliano non sono i gol, ma la somma dei suoi errori: in questa edizione della Champions – spiega il quotidiano – ha mancato la porta 32 volte, il 73% dei suoi tentativi. Di fatto è un giocatore che si è costruito sbagliando. Nel 2024 il Barcellona voleva cederlo e dalla Saudi Pro League erano arrivate offerte concrete. Poi ci ha pensato Flick (addirittura aveva pensato di lasciare ilndr)aveva anche pensato di lasciare il. Poi, però, è arrivato Hansi Flick. L’allenatore tedesco gli ha chiesto di restare. Risultato: 12 gol in Champions. 🔗 Ilnapolista.it

