Raphinha contrariato | Inaccettabile prendere ancora così tanti gol

Raphinha commenta con amarezza il pareggio per 3-3 del Barcellona contro l’Inter. Il brasiliano se l’è presa per i tanti gol subiti dalla formazione di Hans-Dieter Flick. La sua analisi.Inaccettabile – Raphinha nel post partita di Barcellona-Inter, andata delle semifinali di Champions League finita 3-3, ha commentato in questo modo i tre gol presi dalla sua squadra. Il brasiliano, che ha propiziato l’autorete di Yann Sommer per il 3-3 finale, ha commentato in maniera netta. Le sue parole: «Abbiamo subito tanti gol in casa ancora una volta, ed è Inaccettabile, ma dobbiamo anche dare merito all’Inter, perché sappiamo che sui calci piazzati è molto forte. Volevamo portare a casa un risultato positivo. Il Barcellona ha recupero però uno svantaggio di 2-0 restando calmo, quindi “tutto sommato il risultato non è così negativo». 🔗 Inter-news.it - Raphinha contrariato: «Inaccettabile prendere ancora così tanti gol» commenta con amarezza il pareggio per 3-3 del Barcellona contro l’Inter. Il brasiliano se l’è presa per igol subiti dalla formazione di Hans-Dieter Flick. La sua analisi.nel post partita di Barcellona-Inter, andata delle semifinali di Champions League finita 3-3, ha commentato in questo modo i tre gol presi dalla sua squadra. Il brasiliano, che ha propiziato l’autorete di Yann Sommer per il 3-3 finale, ha commentato in maniera netta. Le sue parole: «Abbiamo subitogol in casauna volta, ed è, ma dobbiamo anche dare merito all’Inter, perché sappiamo che sui calci piazzati è molto forte. Volevamo portare a casa un risultato positivo. Il Barcellona ha recupero però uno svantaggio di 2-0 restando calmo, quindi “tutto sommato il risultato non ènegativo». 🔗 Inter-news.it

