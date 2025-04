Raphael Gualazzi torna in tour da maggio 2025 con tre diversi live | Piano-vocal Quintetto e con Orchestra

Raphael Gualazzi, acclamato a livello internazionale per il suo modo unico e personale di suonare e fondere le tradizioni di diverse culture musicali, torna dal vivo nei festival musicali e nelle principali piazze italiane. Sarà in tour da maggio 2025 con tre diversi progetti live: in Pianoforte solo, con il suo Quintetto, e con Orchestra. La dimensione 'Piano-vocal' è un racconto in musica dei successi e delle più grandi ispirazioni di Gualazzi. L'artista restituisce alle composizioni la loro dimensione più autentica, ripercorrendo un repertorio che spazia da brani scritti per colonne sonore a divertissements su arie d'opera, da omaggi alla tradizione afro-americana, a incursioni rapsodiche su memorabili temi della musica italiana e internazionale.

