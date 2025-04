Rakitic sicuro | Barcellona per battere l’Inter serve livello massimo!

Rakitic, ex calciatore del Barcellona, si è espresso in vista della sfida dell'andata delle semifinali di Champions League tra i catalani e l'Inter. Chiara la sua idea sul match.IL RAGIONAMENTO – Ivan Rakitic ha rilasciato un'intervista a Radio Marca in merito al confronto di stasera, 30 aprile, tra Barcellona e Inter. Trattando dell'andata delle semifinali di Champions League tra le due compagini, il croato ha mostrato di avere stima e rispetto per i nerazzurri: «La Champions League è molto aperta. Io ho fiducia nella squadra catalana, nel suo allenatore e nei calciatori, ma non sarà facile. Per vincere sarà necessario mantenere il livello massimo».

