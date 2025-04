Raid vandalico a Locate Devastata la colonia felina

Raid vandalico al laghetto della Decima: Devastata la colonia felina. Spariti i gatti, distrutti gli arredi, crescono i timori per la sicurezza delle volontarie. A denunciare l'accaduto sono le volontarie che, durante il consueto giro per la cura e l'alimentazione dei gatti, si sono trovate di fronte a un vero e proprio scenario di abbandono e distruzione. "La zona dedicata ai felini - spiega Giordano Ambrosetti Capogruppo Gruppo Consiliare Più Locate - chiaramente segnalata da cartelli che delimitano lo spazio destinato al nutrimento e al riparo degli animali - risulta gravemente danneggiata. Le volontarie riferiscono che nessuno dei circa dieci gatti abitualmente presenti è stato rintracciato, nonostante diversi tentativi di richiamo anche con dispositivi acustici". A peggiorare la situazione, arredi esterni come panche e mobili sono stati divelti e gettati nel laghetto, mentre nei pressi è stato trovato un grande accumulo di rifiuti, probabilmente lasciati durante le festività recenti.

