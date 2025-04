Raheem Sterling ha detto di perseguire una mossa di trasferimento assolutamente assurda

Raheem Sterling dovrebbe andare a allontanarsi da Stamford Bridge una volta che il suo prestito con i Gunners si è concluso.Aspetta, aspetta, non è la parte degli stupidi, oltre a essere così ovvio che a malapena deve persino dirlo. Il club che pensa dovrebbe perseguire la firma di Sterling è . Wrexham appena promosso.Ti potrebbe piacereWrexham dovrebbe perseguire l’accordo di Raheem Sterling, apparentementeRaheem Sterling ha ricevuto un mossa di prestito in Arsenal la scorsa estate, quindi ovviamente Wrexham è il prossimo passo logico (Credito immagine: Getty Images)Petit ammette che Sterling ha riportato £ 325. 🔗 Justcalcio.com - Raheem Sterling ha detto di perseguire una mossa di trasferimento assolutamente assurda Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Con la gara del titolo e i luoghi di retrocessione già avvolti, ora è tempo di entrare bene e davvero entrare in calcio.L’ex star dell’Arsenal e del Chelsea Emmanuel Petit è uscito di corsa per farci iniziare all’inizio di quest’anno, ipotizzando chedovrebbe andare a allontanarsi da Stamford Bridge una volta che il suo prestito con i Gunners si è concluso.Aspetta, aspetta, non è la parte degli stupidi, oltre a essere così ovvio che a malapena deve persino dirlo. Il club che pensa dovrebbela firma diè . Wrexham appena promosso.Ti potrebbe piacereWrexham dovrebbel’accordo di, apparentementeha ricevuto undi prestito in Arsenal la scorsa estate, quindi ovviamente Wrexham è il prossimo passo logico (Credito immagine: Getty Images)Petit ammette cheha riportato £ 325. 🔗 Justcalcio.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sara Campanella, la madre del killer: «L'ho aiutato, voleva morire. Al telefono del delitto non mi ha detto nulla» - «Lunedì pomeriggio mi ha chiamato mio figlio, disperato, dicendo che voleva salutarmi perchè si stava per uccidere. Io sono rimasta sconvolta e gli ho chiesto il perchè,... 🔗ilmessaggero.it

“Cosa ha detto quando ha capito”. Papa Francesco per due volte vicino alla morte: parla il medico - Dopo un mese e mezzo vissuto sul filo del rasoio, Papa Francesco è stato dimesso dall’Ospedale Gemelli. Una notizia che segna finalmente un momento di sollievo dopo settimane di ansia, speculazioni e voci infondate che lo davano addirittura per morto. La realtà è stata ben diversa: il Pontefice ha lottato duramente per superare due crisi gravi, una polmonite e successive infezioni, che lo hanno portato davvero vicino al punto di non ritorno. 🔗caffeinamagazine.it

Palladino chiarisce: «Commisso è venuto a Firenze e mi ha detto questo. Terracciano? Giocherà De Gea, e su Kean…» - Palladino, allenatore della Fiorentina, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in conferenza stampa in vista della gara contro il Celje In conferenza stampa, l’allenatore della Fiorentina Palladino ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro il Celje. GOSENS – «Robin sta meglio, sta recuperando e nei prossimi giorni valuteremo il suo rientro. Poi c’è […] 🔗calcionews24.com

Cosa riportano altre fonti

'O prigione o football': l'ex capo del Liverpool dice di aver salvato la carriera di Sterling; Maresca: Sancho lo conosco bene, Sterling non mi piace. Possono succedere molte cose; From UK - L'Arsenal aspetta l'Inter e accoglie Sterling: l'inglese ha detto no alla proposta monstre dell'Arabia; Sterling, sondaggio Juve: clamoroso rumors da Londra!. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

What Arsenal fans are saying about Raheem Sterling after being subbed off vs Everton - Arsenal fans slammed Raheem Sterling for his performance against Everton, after the winger was hauled off at half-time of Saturday's game. Sterling started on the left wing for the Gunners at ... 🔗mirror.co.uk

Raheem Sterling's camp demands 'clarity' on Chelsea future after shock omission from Enzo Maresca's squad for Man City clash he 'expected' to be involved in - A statement read: "Raheem Sterling is contracted to Chelsea Football Club for the next three years. He returned to England two weeks early to conduct individual training, and has had a positive ... 🔗msn.com