Raggirato con promesse d' amore e finti progetti di vita | anziano derubato di 300mila euro

300mila euro a un anziano imprenditore piacentino. Le accuse nei loro confronti sono di truffa aggravata, appropriazione indebita e circonvenzione di incapace. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai Carabinieri di Rivergaro e.

Promettono una relazione ma gli estorcono 137mila euro: vittima un 74enne - L'uomo è stato raggirato sui social, scattata la denuncia Pellezzano. Promesse d'amore ma tali rimanevano. Perché non superavano la barriera dei social. Ma i soldi invece sì: a un 74enne di ... 🔗msn.com