Ragazzi violenti seviziano anziano a Siracusa

Siracusa: 5 minori dovranno rispondere di violenze e sevizie ad un anziano.Servizio di Alessio Orlandi Ragazzi violenti, seviziano anziano a Siracusa TG2000. 🔗 Tv2000.it - Ragazzi violenti, seviziano anziano a Siracusa Una bruttissima storia di cronaca che arriva da: 5 minori dovranno rispondere di violenze e sevizie ad un.Servizio di Alessio OrlandiTG2000. 🔗 Tv2000.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Legnaia e Ponte a Greve. Assemblea infuocata: "Basta ragazzi violenti" - Tensioni lunedì sera alla casa del popolo di San Quirico per il convegno organizzato dal circolo Pd di Legnaia, San Quirico e Ponte a Greve ‘Diritto alla sicurezza e integrazione: per una comunità inclusiva’. All’ingresso un presidio di una trentina di membri del Comitato Quartiere 4 ad attendere l’assessore alla sicurezza Andrea Giorgio. "Siamo qui per ricordargli che ha dei doveri nei confronti della cittadinanza, che in questo quartiere ci sono dei problemi per la sicurezza – spiega il presidente del comitato Alessandro Biggio –. 🔗lanazione.it

Ragazzi violenti nelle città. Arriva una raffica di Daspo - Le risse e aggressioni avvenute tra Como e Cantù nelle ultime settimane, si sono ora tradotte in nove provvedimenti di allontanamento emessi dal Questore di Como Marco Calì, nei confronti dei soggetti coinvolti e identificati, che si aggiungono alle denunce penali. Il 18 gennaio a Como in piazza Volta, tre giovani armati di coltello avevano aggredito il dipendente di un esercizio commerciale della zona. 🔗ilgiorno.it

Anziano seguito fino dentro casa a Pavia e derubato del suo orologio: si cercano due ragazzi - Un 80enne di Pavia è stato aggredito e derubato del suo orologio nel pomeriggio del 28 marzo. L'anziano sarebbe stato inseguito fino all'androne di casa da due giovani, poi fuggiti.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Ragazzi violenti, seviziano anziano a Siracusa; Violenza minorile, la noia che si trasforma in criminalità: un fenomeno che fa paura. 🔗Ne parlano su altre fonti

Seviziano per mesi un anziano in casa sua: 5 minorenni denunciati - Un incubo durato mesi: l'uomo costretto a assumere droghe, umiliato e ripreso anche coi pantaloni abbassati. La baby gang finita in cinque diverse comunità. "Atti esecrabili" ... 🔗msn.com

Siracusa, 5 minorenni si introducono in casa di un anziano e lo seviziano: identificati e rinchiusi in comunità - Cinque diciassettenni per diversi mesi, si sarebbero introdotti la notte a casa di un anziano a Siracusa e lo avrebbero seviziato: rasandogli i capelli a zero, dando fuoco ai suoi effetti personali, ... 🔗lasicilia.it

Seviziano un anziano introducendosi di notte a casa sua: 5 minorenni finiscono in comunità - Cinque diciassettenni per diversi mesi, si sarebbero introdotti di notte a casa di un anziano a Siracusa e lo avrebbero seviziato ... 🔗meridionews.it