Ragazzi uccisi a Monreale il 19enne che ha sparato resta in carcere

Resta in carcere Salvatore Calvaruso, il 19enne arrestato con l'accusa di avere ucciso tre giovani a Monreale, nella notte tra sabato e domenica scorsi. Il gip di Palermo ha infatti convalidato il fermo di polizia giudiziaria e ha emesso la custodia cautelare in carcere. Ieri, durante l'interrogatorio di garanzia, il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Ragazzi uccisi a Monreale, il 19enne che ha sparato resta in carcere - (Adnkronos) – Resta in carcere Salvatore Calvaruso, il 19enne arrestato con l'accusa di avere ucciso tre giovani a Monreale, nella notte tra sabato e domenica scorsi. Il gip di Palermo ha infatti convalidato il fermo di polizia giudiziaria e ha emesso la custodia cautelare in carcere. Ieri, durante l'interrogatorio di garanzia, il giovane si è […] 🔗periodicodaily.com

'Come guidate?', poi gli spari: 3 ragazzi uccisi in piazza a Monreale. Sospettato un 19enne | ?Le ultime ore di Salvatore, Andrea, Massimo - Monreale, dietro la sparatoria che ha causato la morte di tre persone una battuta sulla guida dei motorini. Interrogato dai carabinieri un 19enne sospettato di avere avuto un ruolo nel delitto: militari insospettiti dalla denuncia di furto del motorino 🔗xml2.corriere.it

Monreale, la faida sui motorini e la resa dei conti: uccisi a colpi di pistola 3 ragazzi. Fermato un 19enne di Palermo, c’è un altro sospetto - È di tre morti e due feriti – tutti giovanissimi – il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile in piazza Duomo a Monreale, in provincia di Palermo. Le vittime, tutti giovani residenti a Monreale, sono Andrea Miceli, 26 anni, Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 anni. A loro si aggiungono altri due ragazzi rimasti feriti – uno di 33 e l’altro di 16 anni – che non sarebbero in pericolo di vita. 🔗open.online

Ragazzi uccisi a Monreale, il 19enne che ha sparato resta in carcere - (Adnkronos) - Resta in carcere Salvatore Calvaruso, il 19enne arrestato con l'accusa di avere ucciso tre giovani a Monreale, nella notte tra sabato e domenica scorsi. Il gip di Palermo ha infatti conv ... 🔗msn.com

Sparatoria a Monreale, 3 ragazzi uccisi e 2 feriti. Fermato 19enne, ha confessato, caccia ad altri 4 - C'è un fermo, un 19enne, per la sparatoria di Monreale in cui sono morti tre ragazzi e due sono rimasti feriti. A caccia di quattro complici Ma non si fermano le ricerche di tutti i componenti del gru ... 🔗msn.com

Sparatoria a Monreale (PA), il gip convalida il fermo di Salvatore Calvaruso: il 2 maggio i funerali dei tre ragazzi - Convalidato dal gip di Palermo il fermo del 19enne accusato di avere ucciso, sabato sera, a Monreale, durante una rissa, tre ventenni a colpi di pistola. Saranno celebrati venerdì 2 maggio nella Catte ... 🔗ilsicilia.it