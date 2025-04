Rafa Nadal dalla parte di Jannik Sinner | Non ha ricevuto un trattamento diverso

Jannik Sinner continua ad avere delle reazioni. Il punto c’è stato con l’accordo tra i legali del pusterese e la WADA per una sospensione di tre mesi. Alle 23.59 del 4 maggio, dunque, scadranno i termini della squalifica e dal 5 l’azzurro potrà ritenersi “libero” di poter competere nel massimo circuito internazionale del tennis.Tanti hanno criticato l’iter procedurale di questo caso. Lo svizzero Stan Wawrinka si è espresso in termini molto critici, parlando di una situazione che ha fatto il male del tennis, in cui sono venute meno trasparenza e comunicazione. Il giocatore elvetico si è chiesto anche se la lotta al doping possa ridursi alla possibilità di avere o meno un bravo avvocato. Un’allusione ai vantaggi che Sinner, a detta del rossocrociato, può aver sfruttato grazie alla propria posizione. 🔗 Oasport.it - Rafa Nadal dalla parte di Jannik Sinner: “Non ha ricevuto un trattamento diverso” La vicenda “Clostebol” che ha riguardatocontinua ad avere delle reazioni. Il punto c’è stato con l’accordo tra i legali del pusterese e la WADA per una sospensione di tre mesi. Alle 23.59 del 4 maggio, dunque, scadranno i termini della squalifica e dal 5 l’azzurro potrà ritenersi “libero” di poter competere nel massimo circuito internazionale del tennis.Tanti hanno criticato l’iter procedurale di questo caso. Lo svizzero Stan Wawrinka si è espresso in termini molto critici, parlando di una situazione che ha fatto il male del tennis, in cui sono venute meno trasparenza e comunicazione. Il giocatore elvetico si è chiesto anche se la lotta al doping possa ridursi alla possibilità di avere o meno un bravo avvocato. Un’allusione ai vantaggi che, a detta del rossocrociato, può aver sfruttato grazie alla propria posizione. 🔗 Oasport.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Jannik Sinner eguaglia Nadal: 46 settimane in vetta alla classifica Atp - Classifiche in chiaro scuro per Jannik Sinner. Per il campione altoatesino è infatti cominciata la settimana numero 46 in testa alla classifica Atp che gli permette di eguagliare la durata del primo periodo in vetta al ranking di Rafael Nadal (18 agosto 2009 - 5 luglio 2009). Se Sinner dovesse riuscire a rimanere numero 1 fino alla fine del Roland Garros, diventerebbe il quinto giocatore dal 1973, quando è stato introdotto il ranking computerizzato, a restare per 52 settimane di fila (e dunque per un anno) al numero 1 dopo esserci arrivato per la prima volta. 🔗sport.quotidiano.net

Casper Ruud non ha dubbi su Jannik Sinner: “E’ un bravo ragazzo, sono dalla sua parte” - Pensieri critici e negativi ne sono arrivati nei confronti di Jannik Sinner nelle ultime ore. La decisione di accettare la proposta della WADA e quindi una sospensione di tre mesi dall’attività agonistica per la vicenda “Clostebol” ha fatto storcere il naso a una parte dei tennisti e sta dividendo l’opinione pubblica. Tuttavia, vi sono anche dimostrazioni di vicinanza e di stima nei confronti di Sinner da parte di altri giocatori. 🔗oasport.it

Lo zio di Rafa Nadal si schiera su Sinner: e lancia una frecciata clamorosa - Toni Nadal, zio di Rafael e direttore del torneo ATP 250 di Maiorca, ha espresso il suo disappunto per la sanzione inflitta a Jannik Sinner. L’ex allenatore del campione spagnolo ha preso apertamente le difese del tennista italiano, sostenendo che non meritava una punizione così severa. “Sinner è innocente, perché punirlo?” “Sinner non aveva alcuna intenzione di commettere un reato” ha dichiarato Toni Nadal. 🔗thesocialpost.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nadal incorona Sinner e Alcaraz: “Loro rivalità, una benedizione per il tennis”; Rafael Nadal difende Jannik Sinner: “Credo al 100% nella sua innocenza”; Caso Sinner, Nadal non ha dubbi: Credo al 100% che Jannik sia innocente; Sinner, il sostegno di Nadal: È innocente al 100%, nessun trattamento di favore. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Rafa Nadal dalla parte di Jannik Sinner: “Non ha ricevuto un trattamento diverso” - La vicenda "Clostebol" che ha riguardato Jannik Sinner continua ad avere delle reazioni. Il punto c'è stato con l'accordo tra i legali del pusterese e la ... 🔗oasport.it

Sinner, il sostegno di Nadal: "È innocente al 100%, nessun trattamento di favore" - L'ex tennista spagnolo ha parlato del caso doping che ha riguardato l'azzurro ... 🔗msn.com

Rafael Nadal sempre più convinto sul caso Jannik Sinner: "È innocente al 100%" - "Prima di tutto credo al 100% che Jannik Sinner sia innocente. Non penso affatto che volesse fare qualcosa di illecito, quindi gli credo completamente". Rafael Nadal ha tenuto a ribadire questo concet ... 🔗msn.com