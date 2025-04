Radici e innovazione il futuro passa da Sant’Agostino | svelato Bergamo Next Level 2025

Bergamo. Raccontare le sfide del territorio attraverso voci autorevoli. Farlo coinvolgendo chi vive quotidianamente l’ateneo: i suoi studenti. Dal 7 al 10 maggio in UniBg torna con la 5ª edizione Bergamo Next Level, la rassegna di Public Engagement dell’Università di Bergamo.“Non era scontato arrivare sin qui, è diventata ormai una tradizione – sottolinea il rettore Sergio Cavalieri -. L’idea nacque nel 2021 dalla volontà di realizzare momenti di confronto sul futuro di Bergamo in un momento complicato a causa della pandemia. Guardammo al futuro in un presente drammatico, cercando di individuare delle priorità strategiche”.Il titolo della nuova edizione, “innovazione con le Radici: preservare per rigenerare”, dona centralità alle Radici culturali e identitarie per preservare e rigenerare società e territori. 🔗 . Raccontare le sfide del territorio attraverso voci autorevoli. Farlo coinvolgendo chi vive quotidianamente l’ateneo: i suoi studenti. Dal 7 al 10 maggio in UniBg torna con la 5ª edizione, la rassegna di Public Engagement dell’Università di.“Non era scontato arrivare sin qui, è diventata ormai una tradizione – sottolinea il rettore Sergio Cavalieri -. L’idea nacque nel 2021 dalla volontà di realizzare momenti di confronto suldiin un momento complicato a causa della pandemia. Guardammo alin un presente drammatico, cercando di individuare delle priorità strategiche”.Il titolo della nuova edizione, “con le: preservare per rigenerare”, dona centralità alleculturali e identitarie per preservare e rigenerare società e territori. 🔗 Bergamonews.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

IKEA alla Milano Design Week 2025: sostenibilità e innovazione per il design del futuro - IKEA ritorna con una doppia esposizione in Via Vigevano 18, dove il tema della sostenibilità si intreccia con soluzioni creative per la casa. L'installazione offre un ambiente interattivo e accogliente, dando ai visitatori la possibilità di esplorare idee innovative per il design del futuro... 🔗milanotoday.it

Calhanoglu e il futuro all’Inter: “Il treno passa una sola volta” | ESCLUSIVO - Svelato il retroscena sul destino in maglia nerazzurra del regista turco, dopo le sirene di mercato della scorsa estate Primo round dei quarti di Champions League per l’Inter, che nel catino dell’Allianz Arena è attesa dal Bayern Monaco capolista della Bundesliga. Hakan Calhanoglu (LaPresse) – Calciomercato.itUn Bayern certamente rimaneggiato, dove spiccano le assenze in particolare di Musiala, Upamecano e Davies. 🔗calciomercato.it

HP Amplify 2025: AI e innovazione per il futuro del lavoro e del gaming - (Adnkronos) – In occasione della conferenza annuale per i partner, HP Amplify 2025, l'azienda ha svelato una vasta gamma di prodotti e servizi potenziati dall'intelligenza artificiale, progettati per plasmare il futuro del lavoro e del gaming. L'obiettivo è offrire esperienze personalizzate, efficienti e sicure, in linea con le esigenze dei professionisti e degli appassionati di […] L'articolo HP Amplify 2025: AI e innovazione per il futuro del lavoro e del gaming proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Ne parlano su altre fonti

“Radici e Futuro”, Centocinquant’anni di storia della Cooperativa Terra Maiorum; Festival delle Radici: primo anno tra territori, tradizioni e innovazione per il futuro dei piccoli comuni; Made in Italy tra radici e futuro; Alberto Bertone «Da questa terra nasce il nostro futuro». 🔗Cosa riportano altre fonti

'Radici e innovazione' torna Bergamo Next level - Arriva alla quinta edizione Bergamo Next Level, l'evento organizzato dall'Università di Bergamo con le istituzioni pubbliche e private, che vuole coinvolgere tutta la città in una riflessione su grand ... 🔗ansa.it

Made in Italy tra radici e futuro - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha celebrato i successi del Made in Italy durante la Giornata nazionale dedicata, sottolineando l’orgoglio con cui l’Italia esporta ogni gio ... 🔗italiani.net

Università, Bernini: “Cucinelli è un genio rinascimentale tra radici e innovazione” - (Adnkronos) – “Il genio di Vanvitelli che passa a Cucinelli attraverso una formazione che è culturale, artistica, della tradizione, del futuro ... delle profonde radici che lo legano alla sua terra e ... 🔗ildenaro.it