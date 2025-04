Raccolta fondi per gli operai

Ilrestodelcarlino.it - Raccolta fondi per gli operai Prosegue il presidio dei lavoratori in sciopero davanti ai cancelli della Giuliani Arredamenti in via Gramadora (nella foto grande). La segretaria cittadina di Sinistra italiana Marisa Fabbri rimarca come "saremo presenti di fronte all’azienda e ai banchetti organizzati per il 1º maggio in Piazza Saffi e Piazza Morgani. Distribuiremo i garofani rossi, sostenendo la campagna dei referendum dell’8 e 9 giugno, per i quali ci schieriamo per 5 sì". L’associazione ’Forlì Città aperta’ chiede ai cittadini di fare donazioni alla cassa di solidarietà attivata a favore dei lavoratori della Giuliani. "Sono entrati infatti – spiega una nota – nella terza settimana di sciopero, senza stipendio. Un peso enorme per molte persone, ma questa iniziativa può permettere anche a che vive situazioni economiche complicate di poter continuare a lottare per i propri diritti". 🔗 Ilrestodelcarlino.it

