Quindici minuti che contano I risultati del vertice Trump-Zelensky in Vaticano

Ilgiornale.it - "Quindici minuti che contano". I risultati del vertice Trump-Zelensky in Vaticano Secondo quanto riferito da Axios, il leader di Kiev sarebbe convinto di essere riuscito a far cambiare idea al presidente Usa riguardo a Putin 🔗 Ilgiornale.it

