Questura in fascia A FdI contro il Pd | Non rislverebbe da sola il problema sicurezza

problema sicurezza, che per anni ha minimizzato o addirittura negato, in piena coerenza con gli ordini di scuderia targati PD. Ricordiamo che, negli ultimi dieci anni, il. 🔗 Modenatoday.it - Questura in fascia A, FdI contro il Pd: "Non rislverebbe da sola il problema sicurezza" "Fa piacere che il Partito Democratico, in particolare il capogruppo Lenzini, si sia finalmente svegliato e riconosca il, che per anni ha minimizzato o addirittura negato, in piena coerenza con gli ordini di scuderia targati PD. Ricordiamo che, negli ultimi dieci anni, il. 🔗 Modenatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Femminicidi, Vietri (FdI): "Contro Nordio polemiche dalla solita sinistra per alzare polveroni" - Quando la sinistra non ha niente da dire cerca sempre di strumentalizzare, a proprio comodo, qualsiasi frase sia pronunciata da esponenti del Governo Meloni. Oggi è toccato al Ministro della Giustizia Carlo Nordio”. Lo dichiara la deputata salernitana Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia... 🔗salernotoday.it

Aggressione all'infermiera, FdI: "La battaglia contro la violenza ai sanitari deve coinvolgere tutte le istituzioni" - "Esprimiamo la nostra più forte solidarietà all'infermiera aggredita nella notte all'ospedale Bufalini di Cesena e auspichiamo che l'autrice del fatto venga perseguita duramente: la donna ha colpito con calci e pugni il personale sanitario, danneggiando anche parte degli ambulatori. Un atto di... 🔗cesenatoday.it

Roncofreddo, Conti (FdI). "Consigli di frazione diventano consulte, scelta contro la partecipazione" - "La sinistra, che si definisce democratica, ha dimostrato di voler abolire il pluralismo delle voci locali". Lo afferma Marina Conti, coordinatrice di Fratelli d'Italia del Comune di Roncofreddo, in merito "alla scelta della maggioranza con a capo la Sindaca Sara Bartolini di annunciare una... 🔗cesenatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Questura in fascia A, FdI contro il Pd: Non rislverebbe da sola il problema sicurezza; Questo NON è AMORE; INNALZAMENTO FASCIA DELLA QUESTURA DI LATINA: RISPOSTE POSITIVE DAL MINISTERO; Sicurezza, Calandrini (FdI): presentata interrogazione per innalzamento fascia Questura di Latina. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Joe Formaggio (FDI): ennesimo attacco dei comunisti contro i giovani di Azione Studentesca - Joe Formaggio, FDI: ennesimo attacco dei comunisti contro i giovani di destra di Azione Studentesca ... portare nelle aule opportune questo problema e mi accerterò presso la Questura per tenere alta l ... 🔗vicenzareport.it

Porto Recanati, scritte contro la Polizia, FdI: «Vandalismi inaccettabili, il Comune deve cancellare tutto» - PORTO RECANATI - Fratelli d’Italia Porto Recanati esprime il proprio fermo sostegno alle forze dell'ordine, "che ogni giorno garantiscono sicurezza e ordine pubblico con professionalità e ... 🔗msn.com

Accoltellamento in via del Battistero, Fdi chiede un incontro a prefetto e questore - Il Coordinamento comunale e provinciale di Fratelli d’Italia, insieme al capogruppo in consiglio regionale Vittorio Fantozzi, ha richiesto un incontro urgente con il prefetto e il questore per ... 🔗luccaindiretta.it