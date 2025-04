Questione israelo-palestinese | in proiezione il docufilm No other land

other land diretto, prodotto, scritto e montato da un collettivo israelo-palestinese formato da Badel Adra, Yuval Abraham, Rachel. 🔗 Brindisireport.it - Questione israelo-palestinese: in proiezione il docufilm "No other land" MESAGNE - Venerdì, sabato e domenica 2,3 e 4 maggio, ore 18,30 - presso il Teatro Comunale - sarà presentato anche a Mesagne il docu-film vincitore di un Oscar, Nodiretto, prodotto, scritto e montato da un collettivoformato da Badel Adra, Yuval Abraham, Rachel. 🔗 Brindisireport.it

