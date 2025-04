Gqitalia.it - Questi pantaloncini da 65€ sono la soluzione perfetta per la vostra estate

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Nelle indagini annuali di GQ sul mercato dei, i Patagonia Baggies nonmai troppo lontani dal primo posto. Il loro fascino può essere semplice da comprendere - una tripletta imbattibile di silhouette, qualità e prezzo, ma nella grande gerarchia deida outdoor con un vero e proprio stile, regnano sovrani. In questo periodo dell'anno, però, quando il gruppo di esperti di Recommends si riunisce per il nostro Summit stagionale sui, si conclude sempre che i Baggies di Patagonia siano ancora un prodotto di qualità. Sembra sconvolgente, ma idi Patagonia restano il riferimento anche per decidere se ci siano o meno nuovi sorprendenti pretendenti alla corona. 🔗 Gqitalia.it