quelli della notte nostalgia canaglia

Ma vi ricordate frate Antonino da Scasazza, lo sceicco Harmand, il rappresentante di pedalò della ditta Cesenautica? Sono passati esattamente quarant'anni da Quelli della notte e fu davvero una rivoluzione televisiva. Il 29 aprile 1985 prima puntata, ne sarebbero seguite altre trentadue, con un'unica pausa obbligata tra il 29 e il 30 maggio quando l'Italia si fermò (con il cuore in gola) per l'orrore dell'Heysel dove si giocava la finale di Coppa Campioni, Juventus-Liverpool. Renzo Arbore, l'ideatore, aveva portato l'improvvisazione al potere. E non era così semplice farlo in Rai e soprattutto a quell'ora. Alle 23 il cosiddetto late show era ancora un termine oltre che intraducibile, anche sconosciuto per i palinsesti della tv di Stato. Sì, c'era il varietà, ma poi dopo un paio d'ore finiva tutto.

A Conte scappa un saluto “romano”: nostalgia canaglia? No, ma il braccio teso scandalizza solo a destra… - Nostalgia, nostalgia canaglia, cantava qualche anno fa Al Bano, senza alcun riferimento a ricordi del Ventennio, a reminescenze fasciste o saluti più o meno romani. Ma di nostalgia canaglia, a giudicare dalla foto in alto, si potrebbe tranquillamente parlare, una volta tanto, anche per il leader del M5S Giuseppe Conte, ieri sorpreso, nel corteo pacifista di Roma, col braccio teso, a salutare qualcuno in lontananza: ma a nessuno dei giornali del fronte “antifascista-a-tempo-pieno” è venuto in mente di fare polemica, ironia o sollevare indignazione. 🔗secoloditalia.it

Honda Monkey 2025. Nostalgia canaglia - Piccoli (eccellenti) gioielli. Colori e style mischiati (bene) a motori che sanno raccontare la strada da sempre. Sebbene sia nato nel 1961, l’Honda Monkey ha avuto il suo periodo di maggior successo, diventando un’icona alla moda, negli anni Settanta. Sviluppato originariamente come moto giocattolo da 49 cc per un parco divertimenti di Tokyo (Tama Tech), diventò talmente popolare che ne fu realizzata una versione da strada, esportata inizialmente in America e in Europa nel 1963. 🔗quotidiano.net

Milan, la giornalista: “Conceicao da dragone a gattino. Fonseca, nostalgia canaglia” - La giornalista Valentina Ballarini ha stilato un lungo ed interessante editoriale soffermandosi su Sérgio Conceicao, tecnico del Milan 🔗pianetamilan.it

Porsche 911 Spirit 70 – Nostalgia canaglia - Questa edizione speciale è tirata in 1.500 esemplari e s'ispira agli Anni 70. Nasce sulla base della 911 GTS Cabrio ibrida e costa 250.153 euro. 🔗msn.com

