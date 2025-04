Quelle notti da brivido Minacce sputi e paura | Noi soli in cabina alla guida della tramvia

della tramvia di Firenze è sempre più frequente la richiesta di un cambio turno per evitare di lavorare nelle ore notturne, specialmente nel fine settimana quando Sirio circola fino alle due. E l’ultimo episodio di violenza si è verificato proprio sabato scorso, dopo le 23 alla fermata Belfiore. A farne le spese una giovane autista ’sequestrata’ da un balordo che, con insistenza, chiedeva del denaro. Un episodio che ha portato il sindacato Cobas a indire quattro ore di sciopero per la giornata di oggi. Nello specifico – come fa sapere Gest – dalle 21 in poi il servizio non sarà garantito. “Non ci sentiamo sicuri, specialmente le colleghe donne preferiscono lavorare con la luce del sole anche se, ormai, le aggressioni o altri episodi di violenza accadono, con troppa frequenza, in ogni momento della giornata” racconta il tranviere Mario – nome di fantasia per tutelare il lavoratore – che da circa un anno e mezzo è dipendente della Gest. 🔗 Lanazione.it - Quelle notti da brivido. Minacce, sputi e paura: “Noi soli in cabina alla guida della tramvia” Firenze, 30 aprile 2025 – “Il turno di notte? No, grazie”. Tra gli autistidi Firenze è sempre più frequente la richiesta di un cambio turno per evitare di lavorare nelle ore notturne, specialmente nel fine settimana quando Sirio circola fino alle due. E l’ultimo episodio di violenza si è verificato proprio sabato scorso, dopo le 23fermata Belfiore. A farne le spese una giovane autista ’sequestrata’ da un balordo che, con insistenza, chiedeva del denaro. Un episodio che ha portato il sindacato Cobas a indire quattro ore di sciopero per la giornata di oggi. Nello specifico – come fa sapere Gest – dalle 21 in poi il servizio non sarà garantito. “Non ci sentiamo sicuri, specialmente le colleghe donne preferiscono lavorare con la luce del sole anche se, ormai, le aggressioni o altri episodi di violenza accadono, con troppa frequenza, in ogni momentogiornata” racconta il tranviere Mario – nome di fantasia per tutelare il lavoratore – che da circa un anno e mezzo è dipendenteGest. 🔗 Lanazione.it

