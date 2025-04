Queen Rhapsody la magia e le canzoni di Freddie Mercury al Teatro Concordia

Freddie e dei Queen fatta rivivere dalla penna di Francesco Freyrie. Queen Rhapsody è uno spettacolo nello spettacolo dove video, musica e favola si intrecciano in un crescendo di emozioni, dagli esordi ad A Night at the Opera, dal Live Aid a Wembley. Il testo è di Francesco Freyrie. 🔗 Torinotoday.it - Queen Rhapsody, la magia e le canzoni di Freddie Mercury al Teatro Concordia

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La magia del Cirque du Soleil. Riecco Alegria, 25 anni dopo: "Sogni, canzoni, fiato sospeso: dietro le maschere, esseri umani" - "Come un lampo di vita, come un pazzo gridar…". Per il Cirque du Soleil è sempre tempo di “Alegría”, il suo spettacolo più famoso, portato in scena nel 1994 dal regista irpino Franco Dragone e reinventato nel 2019 dal canadese Jean-Guy Legault nella versione “in a new light” che dal 25 aprile al 2 giugno approda col suo tendone in Viale Italia a Sesto San Giovanni. "L’originale ha chiuso nel 2014, ma la richiesta del pubblico era così alta e l’affetto del Cirque per questo suo show così forte che, per la prima volta nella storia della compagnia, si è deciso un riallestimento", racconta ... 🔗ilgiorno.it

Benson Boone al Coachella, l’omaggio a Freddie Mercury e ai Queen con “Bohemian Rhapsody” - Dopo l’esibizione spettacolare e fuori dagli schemi di Lady Gaga al Coachella Valley Music and Arts Festival, ecco arrivare un’altra grande performance: quella di Benson Boone, il “golden boy” della musica americana. Con una sua caratteristica energia, tra acrobazie mozzafiato e un outfit che richiamava lo stile iconico di Freddie Mercury, Boone ha regalato un tributo indimenticabile alla band che ha scritto la storia del rock. 🔗panorama.it

Bohemian Rhapsody, febbre da biopic: grazie ai Queen, vola Tv8 - Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Bohemian Rhapsody - Tv8) Martedì sera chi non ne poteva più della telerissa Trump-Zelensky, dell'Ue e degli scontri governo-opposizione, si è potuto consolare con uno dei film più belli degli ultimi anni. Trattasi del pluripremiato Bohemian Rhapsody, capolavoro che su Tv8 ha totalizzato quasi 400mila spettatori col 2. 🔗liberoquotidiano.it

Queen Rhapsody, la magia e le canzoni di Freddie Mercury al Teatro Concordia - Un nuovo spettacolo in cui musica, fascinazione visive e narrazione (sotto la regia di Daniele Sala) convivono in una formula più teatrale, una vera rapsodia pop abitata da gatti, brutti anatroccoli, ... 🔗torinotoday.it

Qualche buona canzone l'hanno incisa anche i Queen - Pochi artisti, forse nessuno, hanno riempito la classifica di paccottiglia in quantità paragonabile ai Queen. Con una cinquantina di pezzi nella top 40 britannica, distribuiti su quattro decadi, il lo ... 🔗ondarock.it

È la canzone più bella di Freddie Mercury, per il chitarrista dei Queen Brian May - Il segreto del frontman era la capacità di far immedesimare gli ascoltatori in un racconto autobiografico. 🔗esquire.com