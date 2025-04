Quattro lavoratori della provincia di Chieti insigniti della Stella al merito del lavoro

Il 1° maggio 2025, festa dei lavoratori, su decreto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Quattro lavoratori della provincia di Chieti insigniti della "Stella al merito del lavoro" e del titolo di "Maestro del lavoro" parteciperanno alla cerimonia di consegna dell'onorificenza.

