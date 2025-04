Quattro donne dimenticate dalla storia | Voglio che tu lo sappia in scena al teatro Apparte

Sabato 10 maggio, alle 21, al teatro Apparte 2.0 di Palermo, prende vita uno spettacolo intenso e travolgente. Si intitola "Voglio che tu lo sappia" lo spettacolo portato in scena da Panormos Officina Artistica sul palco del teatro Apparte di Palermo. Un dramma al femminile che riporta sulla.

La storia di Nancye Radmin, l’imprenditrice che vestì le donne dimenticate dalla moda - Se designer e distributori hanno spaziato oltre le «taglie standard» è stato anche grazie a lei. Da una battuta di shopping deludente all’impero del lusso plus-size, ecco chi era la businesswoman pioniera della body positivity d’alta moda 🔗vanityfair.it

Montegrotto celebra le donne: quattro eventi tra arte, storia e convivialità - Il Comune di Montegrotto Terme presenta un ricco calendario di iniziative per la Giornata Internazionale della Donna, con appuntamenti che spaziano dagli incontri culturali alle mostre d'arte, fino a momenti di convivialità. Si parte sabato 8 marzo a Villa Draghi, dove alle ore 10 lo storico... 🔗padovaoggi.it

Donne dimenticate del Fvg, la Regione riscopre la storia con progetti innovativi - Un investimento di 400mila euro per far conoscere ai giovani la storia e l'etnografia del Friuli Venezia Giulia, anche attraverso le storie delle donne che hanno segnato il territorio. La Regione ha stanziato i fondi per contributi destinati a scuole ed enti che realizzino progetti didattici ed... 🔗udinetoday.it

Saffo e le sue sorelle: donne eterne e dimenticate - Un viaggio tra mito, filosofia e storia per riscoprire le voci femminili oscurate dal potere patriarcale: da Pandora a Saffo, da Enheduanna ad Agnodice, fino a Ipazia e Virginia Woolf. Figure che, non ... 🔗editorialedomani.it

Quattro secoli di arte al femminile - Un viaggio straordinario attraverso quattro secoli di storia dell'arte al femminile. Un documentario che porta alla luce le storie troppo spesso dimenticate di artiste ... sue opere che esplorano il ... 🔗rai.it