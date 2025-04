Quattro cantieri per le strutture del territorio

Quattro importanti cantieri sul territorio di Cupra Marittima per un totale di circa 3 milioni e 400 mila euro. Tre sono in uno stato avanzato dei lavori, il quarto è già appaltato e a breve dovrebbe partire.Iniziamo da quest’ultimo: il quarto cantiere, che riguarda la strada delle Cupe che dal piazzale del cimitero scende sulla statale Adriatica all’altezza dell’area di servizio Beifyn. Valore del progetto 900 mila euro interamente finanziato con il Pnrr. Oltre alla sistemazione della strada è previsto un importante intervento per prevenire rischi idrogeologici e la realizzazione di un parcheggio, sul versante sud, al servizio di Marano.Degli altri tre cantieri il più avanzato è quello dell’asilo nido nella zona nord del paese, in via delle Conchiglie. Valore dell’opera 900 mila euro. Oggi è previsto un summit tra ditta, direttore dei lavori e amministrazione comunale per capire se potrà essere rispettato il termine di fine lavori per il mese di settembre, in modo da renderlo subito operativo. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Quattro cantieri per le strutture del territorio importantisuldi Cupra Marittima per un totale di circa 3 milioni e 400 mila euro. Tre sono in uno stato avanzato dei lavori, il quarto è già appaltato e a breve dovrebbe partire.Iniziamo da quest’ultimo: il quarto cantiere, che riguarda la strada delle Cupe che dal piazzale del cimitero scende sulla statale Adriatica all’altezza dell’area di servizio Beifyn. Valore del progetto 900 mila euro interamente finanziato con il Pnrr. Oltre alla sistemazione della strada è previsto un importante intervento per prevenire rischi idrogeologici e la realizzazione di un parcheggio, sul versante sud, al servizio di Marano.Degli altri treil più avanzato è quello dell’asilo nido nella zona nord del paese, in via delle Conchiglie. Valore dell’opera 900 mila euro. Oggi è previsto un summit tra ditta, direttore dei lavori e amministrazione comunale per capire se potrà essere rispettato il termine di fine lavori per il mese di settembre, in modo da renderlo subito operativo. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

