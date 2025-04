Quarantatré anni fa l' omicidio Latorre Mattarella | Lui e Di Salvo esempio di dedizione nella difesa dei diritti

Pio La Torre e Rosario Di Salvo sono testimonianza dei valori di dedizione nella difesa dei diritti individuali e collettivi posti a fondamento della pacifica convivenza. Nel 43mo anniversario della loro vile uccisione, la Repubblica rende omaggio al loro impegno per la costruzione di una società libera dal giogo mafioso e in cui a prevalere sia la legalità.

