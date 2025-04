Agi.it - Quanto incide la geometria della faglia su un terremoto

AGI - Lapuò influenzare notevolmente la gravità e le modalità con cui unimpatta sul territorio. Questo, in estrema sintesi,emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Earth, Planets and Space, condotto dagli scienziati dell'Università di Tokyo. Il team, guidato da Ryosuke Ando, ha utilizzato una serie di simulazioni recenti per creare un modello dettagliatoal di sotto di Noto, nel Giappone centro-settentrionale. Ildi Capodanno 2024 La penisola, ricordano gli esperti, è stata colpita da undi magnitudo 7,5 il giorno di Capodanno 2024, che ha provocato ingenti danni nella regione a causa del sollevamento del terreno associato allo spostamento delle placche tettoniche. Il movimento, però, è stato molto variabile, e in alcune aree è stato associato a un innalzamento fino a cinque metri. 🔗 Agi.it