Quanto impatta il valzer dei direttori creativi su un brand? Gli indizi dall’ultimo report di Lyst

Cambia il direttore creativo, cambia il destino di un brand. A confermarlo ora sono anche i dati dell'ultimo Lyst Index Q1 2025, che fotografano l'impatto del valzer degli stilisti sull'immaginario (e sui carrelli digitali) dei fashion lover. In un panorama in cui le strategie creative sembrano viaggiare a ritmo accelerato, bastano un addio, un ritorno o un debutto per stravolgere le classifiche. Non tutte le transizioni sono sono fortunate: alcune aumentano l'interesse, altre la confusione. E nel frattempo, il web e i social alimentano un'altra narrativa, parallela ma potentissima, capace di trasformare anche un paio di calzini da meno di quattro euro nel nuovo oggetto del desiderio.

Quanto può impattare il valzer dei direttori creativi su un brand? Gli indizi dall’ultimo report di Lyst - Cambia il direttore creativo, cambia il destino di un brand. A confermarlo ora sono anche i dati dell’ultimo Lyst Index Q1 2025, che fotografano l’impatto del valzer degli stilisti sull’immaginario (e sui carrelli digitali) dei fashion lover. In un panorama in cui le strategie creative sembrano viaggiare a ritmo accelerato, bastano un addio, un ritorno o un debutto per stravolgere le classifiche. Non tutte le transizioni sono sono fortunate: alcune aumentano l’interesse, altre la ... 🔗amica.it

A che servono ancora i direttori creativi - Per fortuna i ragazzi si convinceranno che a loro non capiterà mai, perché la mamma glielo ripete sempre, quanto siano speciali, ma quanta fatica faranno ormai le tante scuole di moda a vendere i loro corsi da ventimila euro all’anno da quando è diventato chiaro che i direttori creativi, lavoro dei sogni di una generazione di artisti mancati e avvocati senza vocazione, nei grandi brand sono diventati un surplus, possono durare meno di due anni e vengono cacciati come lacchè. 🔗ilfoglio.it

Loewe, i nuovi direttori creativi sono Jack McCollough e Lazaro Hernandez - Le voci degli ultimi giorni sono ufficiali: a sostituire Jonathan Anderson da Loewe arriva il duo McCollouh-Hernandez, già fondatori di Proenza Schouler 🔗vanityfair.it

Quanto può impattare il valzer dei direttori creativi su un brand? Gli indizi dall’ultimo report di Lyst - I brand più cercati secondo il Lyst Index Q1 2025: tra nuovi direttori creativi e trend virali, ecco chi guida la moda ora. 🔗amica.it

Moda, il valzer dei direttori creativi - Donatella Versace era da 28 anni alla direzione del marchio della medusa: il ruolo di direttore creativo è stato affidato a Dario Vitale, in arrivo il 1° aprile da Miu-Miu. È rimasto vacante ... 🔗rainews.it

Harper's Bazaar Italia si rivoluziona con i nuovi direttori creativi M/M - Harper's Bazaar Italia annuncia una svolta significativa nella sua direzione creativa. Michael Amzalag e Mathias Augustyniak, fondatori dello studio M/M (Paris), sono stati nominati nuovi Direttori Cr ... 🔗engage.it