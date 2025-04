Quanto costa il vestito di rose che Giulia De Lellis ha indossato dopo la notizia della gravidanza

Giulia De Lellis e della presunta gravidanza (aspetterebbe il primo figlio da Tony Effe). Sui social ha preferito non commentare il gossip, ha portato l'attenzione sul suo appariscente abito di rose rosse. 🔗 Nelle ultime ore si è parlato molto diDepresunta(aspetterebbe il primo figlio da Tony Effe). Sui social ha preferito non commentare il gossip, ha portato l'attenzione sul suo appariscente abito dirosse. 🔗 Fanpage.it

