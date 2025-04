Quando si gioca la finale degli Internazionali di tennis 2025 a Roma?

degli Internazionali Bnl d'Italia, la tappa Romana della stagione di tennis e del circuito Masters 1000 Wta e Atp. Martedì 29 aprile sono iniziati i match di pre-qualificazione, che decreteranno gli ultimi nomi a entrare nell'urna del sorteggio in programma per il 5 maggio in diretta dalle ore 11 su Supertennis dove si conoscerà anche il cammino delle teste di serie. Quanto alle finali dei vari tabelloni, tutti i match si disputeranno sul campo centrale del Foro Italico. Quella del singolare femminile è in programma sabato 17 maggio alle 15, subito dopo quella del doppio delle ragazze. Il giorno successivo spazio agli uomini. Si partirà alle 12 con l'ultimo atto del doppio Atp, seguito non prima delle 15 dal singolare maschile.Internazionali Bnl d'Italia 2025, quanto costano i biglietti per la finale?Chiunque intenda assistere alle finali degli Internazionali Bnl d'Italia deve assicurarsi un biglietto al più presto possibile.

Internazionali di tennis 2025, nuovo look e si gioca anche nello Stadio dei Marmi - (Adnkronos) – Sport e Salute e la Fitp hanno presentato oggi al Foro Italico le novità per il site degli Internazionali Bnl d’Italia 2025 che tutti gli appassionati, dal 29 aprile al 18 maggio, si troveranno ad apprezzare per l’82esima edizione, una ‘nuova epoca’ del torneo capitolino, in un’atmosfera unica, all’interno di un site più […] L'articolo Internazionali di tennis 2025, nuovo look e si gioca anche nello Stadio dei Marmi proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Internazionali di tennis 2025, nuovo look e si gioca anche nello Stadio dei Marmi - (Adnkronos) – Sport e Salute e la Fitp hanno presentato oggi al Foro Italico le novità per il site degli Internazionali Bnl d’Italia 2025 che tutti gli appassionati, dal 29 aprile al 18 maggio, si troveranno ad apprezzare per l’82esima edizione, una ‘nuova epoca’ del torneo capitolino, in un’atmosfera unica, all’interno di un site più grande, più bello, più funzionale e ricco di fascino. Quest’anno, infatti, il tennis per la prima volta entrerà nello Stadio dei Marmi. 🔗.com

