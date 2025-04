Quando pagano l' Assegno unico ad aprile 2025? Consulta le date dell' accredito nel calendario Inps

Quando pagano l'Assegno unico ad aprile 2025? Consulta le date dell'accredito nel calendario Inps calendario dei pagamenti aprile 2025 L’ Assegno unico Universale (AUU) , destinato al supporto delle famiglie con figli a carico , continuerà a essere erogato mensilmente in base al valore dell’ ISEE . date dei pagamenti di aprile 2025 I beneficiari già attivi hanno ricevuto il pagamento dopo le. 🔗 Feedpress.me - Quando pagano l'Assegno unico ad aprile 2025? Consulta le date dell'accredito nel calendario Inps l'adleneldei pagamentiL’Universale (AUU) , destinato al supportoe famiglie con figli a carico , continuerà a essere erogato mensilmente in base al valore’ ISEE .dei pagamenti diI beneficiari già attivi hanno ricevuto il pagamento dopo le. 🔗 Feedpress.me

