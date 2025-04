Quando la Storia riempie le piazze | boom di pubblico per Barbero a Torino

Barbero, evento conclusivo del festival Primavera di Bellezza, iniziato il 12 aprile in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile 2025. Alle 18 . Quando la Storia riempie le piazze: boom di pubblico per Barbero a Torino L'Identità. 🔗 Lidentita.it - Quando la Storia riempie le piazze: boom di pubblico per Barbero a Torino Ottocento posti tra platea e giardino (con cuffie per l’ascolto all’aperto), ma una fila che sembrava non finire mai: ieri sera il Comala è stato letteralmente preso d’assalto per l’incontro con il professor Alessandro, evento conclusivo del festival Primavera di Bellezza, iniziato il 12 aprile in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile 2025. Alle 18 .lalediperL'Identità. 🔗 Lidentita.it

