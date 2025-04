Quando il web divenne per tutti | la rivoluzione del www

Il World Wide Web, WWW, W3 o più semplicemente il web, ha trasformato radicalmente il nostro modo di comunicare, lavorare e vivere: inizialmente concepito come uno strumento per scienziati, è diventato in pochi anni una rete globale che collega miliardi di persone, offrendo accesso a un universo di informazioni e servizi con un semplice click. Quando e come è iniziata questa rivoluzione? Ve lo raccontiamo in questo articolo, a 32 anni esatti da quel 30 aprile in cui quella rete è stata aperta al mondo. Il Web ha avuto origine alla fine degli anni '80 nel prestigioso CERN di Ginevra, il più importante centro di ricerca fisica d'Europa: è proprio qui che nel 1989 l'informatico inglese Tim Berners-Lee, ispirato dalla necessità di migliorare la condivisione di dati tra scienziati, propose un sistema per collegare documenti elettronici attraverso una rete ipertestuale.

