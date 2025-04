Quando gioca Sinner agli Internazionali d’Italia | date precise dal 2 turno all’ipotetica finale

Internazionali d'Italia 2025 di tennis: Jannik Sinner tornerà in campo e lo farà da numero 1 del seeding. Il tabellone a 96 prevede un bye al primo turno per le 32 teste di serie del torneo ATP Masters 1000.L'azzurro, dunque, scenderà in campo direttamente al secondo turno, in programma tra venerdì 9 e sabato 10, mentre l'eventuale terzo turno sarà spalmato tra domenica 11 e lunedì 12. Tutti in un'unica giornata, invece, gli ottavi di finale, in programma martedì 13.Saranno suddivisi nuovamente in due giornate i quarti di finale, in calendario mercoledì 14 e giovedì 15, mentre ci sarà un giorno di pausa prima delle semifinali, programmate per sabato 17. L'ultimo atto della manifestazione, infine, è previsto domenica 19.Sinner-Alcaraz teste di serie n.

Quando gioca Sinner agli Internazionali d’Italia a Roma? Le date turno per turno - Jannik Sinner si presenterà da numero 1 del mondo agli Internazionali d’Italia, il torneo in cui farà il suo rientro in campo dopo tre mesi di squalifica. Il tennista italiano ha avuto la certezza di rimanere in testa al ranking ATP in occasione del suo ritorno all’agonismo dopo che Matteo Berrettini ha sconfitto il tedesco Alexander Zverev al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il fuoriclasse altoatesino riabbraccerà il proprio pubblico dopo una lunga assenza, sarà il suo secondo torneo della stagione dopo aver trionfato agli Australian Open. 🔗oasport.it

Jannik Sinner pronto a tornare: appuntamento agli Internazionali di Roma - Il rientro di Jannik Sinner nel circuito di tennis è ormai imminente. L’attuale numero uno del ranking mondiale si prepara a scendere di nuovo in campo all’inizio di maggio, in occasione degli prestigiosi Internazionali di Roma. Dopo una sospensione durata tre mesi, conseguente al caso Clostebol, l’atleta altoatesino sembra pronto a riprendere la sua corsa […] L'articolo Jannik Sinner pronto a tornare: appuntamento agli Internazionali di Roma è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Pietrangeli e Sinner agli Internazionali: “Perché un rifugio? Deve stare con amici” - (Adnkronos) – Un rifugio per Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia? Nicola Pietrangeli boccia l'idea. Nelle ultime ore si sta parlando della possibilità di costruire un vero e proprio 'fortino' per il numero uno del mondo, che tornerà dalla squalifica di tre mesi, frutto dell'accordo con la Wada per chiudere il caso Clostebol, proprio in occasione […] L'articolo Pietrangeli e Sinner agli Internazionali: “Perché un rifugio? Deve stare con amici” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Quando gioca Sinner agli Internazionali d’Italia: date precise dal 2° turno all’ipotetica finale - A Roma dal 5 al 18 maggio si disputeranno gli Internazionali d'Italia 2025 di tennis: Jannik Sinner tornerà in campo e lo farà da numero 1 del seeding. Il ... 🔗oasport.it

Sinner, tutto pronto per il ritorno agli Internazionali di Roma 2025: quando gioca, date e dove vedere il torneo - Dopo mesi di assenza, Jannik Sinner tornerà in campo da numero 1 del mondo agli Internazionali BNL d’Italia 2025, che si terranno al Foro Italico di Roma dal 29 aprile al 18 maggio. Ecco i dettagli ... 🔗msn.com

