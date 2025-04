Qualiano morto a 45 anni dopo visite in quattro ospedali | Ipotesi leucemia non diagnosticata

Qualiano, è morto dopo due mesi di visite in quattro ospedali e dolori forti, secondo lo studio legale che assiste la moglie: aperto un procedimento penale per omicidio colposo in ambito sanitario. Potrebbe essere stata una leucemia, “incomprensibilmente non diagnosticata”, a provocare la morte di Vincenzo Russo, 45enne di Qualiano (Napoli), . 🔗 2anews.it - Qualiano, morto a 45 anni dopo visite in quattro ospedali: “Ipotesi leucemia non diagnosticata” L’uomo, un 45enne di, èdue mesi diine dolori forti, secondo lo studio legale che assiste la moglie: aperto un procedimento penale per omicidio colposo in ambito sanitario. Potrebbe essere stata una, “incomprensibilmente non”, a provocare la morte di Vincenzo Russo, 45enne di(Napoli), . 🔗 2anews.it

Qualiano, Vincenzo Russo morto a 45 anni: l’ipotesi della leucemia non diagnosticata, 2 indagati - L’autopsia e le ipotesi Potrebbe essere stata una leucemia non diagnosticata a causare la morte di Vincenzo Russo, 45enne di Qualiano, deceduto il 13 aprile all’ospedale Cardarelli di Napoli. Lo sostiene lo Studio3A, che assiste la moglie e ha partecipato all’autopsia ordinata dalla Procura. Due i medici finora indagati per omicidio colposo. Secondo la denuncia, Vincenzo Russo è stato visitato per mesi da più specialisti, che avrebbero trattato i suoi gravi sintomi come semplice lombosciatalgia. 🔗notizieaudaci.it

