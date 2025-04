Quali sono i tornei del calendario ATP per il 2025?

Cemento, terra battuta, erba e nuovamente cemento, prima di passare ai campi indoor. I maestri del tennis, nell'arco dei 12 mesi della stagione, si affrontano su tre diverse superfici, in grado di mettere in risalto le migliorità di ciascuno di loro. Chi ama il gioco più lento predilige il rosso, coloro che puntano sulla rapidità trovano maggior soddisfazione sui terreni duri e sui prati verdi. Fra i tanti Masters 1000 e i vari tornei minori fra 500 e 250 (il numero si riferisce al massimo dei punti che il vincitore accumula in classifica), il sogno comune è rappresentato dai quattro Grand Slam, i più importanti, redditizi e famosi dell'anno. Si tratta di Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open, che garantiscono al campione 2 mila punti e un ricco montepremi. Dato l'ampio numero di competizioni, ciascun atleta sceglie per sé il miglior calendario ATP.

Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari 23 aprile, ordine delle partite, tv, streaming - Continua il gran ballo di Madrid, a oltre 650 metri sul livello del mare, per il secondo Masters 1000 sulla terra rossa nonché quarto in generale, corrispondente anche al quinto WTA 1000 stagionale e primo, in questo caso, sul mattone tritato. Oggi si completano i primi turni femminili e iniziano quelli maschili. Se tra le donne, salvo ripescaggi, non ci sarà nessuna presenza azzurra oggi, tra gli uomini ce ne sono tre da registrare. 🔗oasport.it

Tennis, dove giocano gli italiani nei tornei ATP e WTA della settimana: tornano Musetti e Paolini, Sinner si allena - La stagione del tennis non si ferma mai e questa settimana sono previsti ben tre tornei ATP 250 ed un WTA 1000, con tanti giocatori italiani protagonisti che proveranno ad arrivare fino in fondo. Il numero uno al mondo Jannik Sinner, dopo aver rinunciato a Rotterdam per recuperare energia dopo l’impegnativa tournée australiana, continuerà invece ad allenarsi in vista del suo prossimo impegno in agenda: l’ATP 500 di Doha (17-22 febbraio). 🔗oasport.it

Tennis, gli italiani nei tornei ATP e WTA della settimana 17-23 febbraio. Sorteggio da incubo per Berrettini - Andiamo a ricapitolare la situazione che riguarda i giocatori italiani in campo nella settimana che sta per iniziare in tema di tornei del circuito maggiore. Sono tre gli eventi in campo: per la WTA il 1000 di Dubai, per l’ATP i 500 di Doha e Rio de Janeiro. Quanto a Dubai, stante anche l’eliminazione immediata nelle qualificazioni di Lucia Bronzetti, è Jasmine Paolini l’unica italiana in campo. Lo è con un compito pesantissimo, quello di difendere il titolo conquistato un anno fa, quello che la lanciò definitivamente in alto. 🔗oasport.it

Internazionali d’Italia, il calendario dalle qualificazioni alla finale - Il Foro Italico diventa per due settimane la culla del grande tennis mondiale. Dal 6 al 18 maggio è in programma infatti la nuova edizione degli Internazionali Bnl d’Italia, tappa italiana del circuit ... 🔗msn.com

Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari 30 aprile, ordine delle partite, tv, streaming - Saranno due gli italiani protagonisti quest'oggi ai Mutua Madrid Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso sulla terra battuta ... 🔗oasport.it

Calendario Atp 2025: le date di tutti i tornei mese per mese - Il calendario completo del circuito Atp per quanto riguarda la stagione 2025: ecco le date di tutti i tornei mese per mese ... Le luci dei riflettori sono puntate su Carlos Alcaraz, che nel 2024 ha sì ... 🔗sportface.it