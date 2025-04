Quale sarà la nuova Saddle Bag? 5 borse dimenticate che potrebbero tornare a essere super cool

borse sono finite a lungo - e per noi ingiustamente - nel dimenticatoio. Proprio come l'iconica borsa griffata Dior, tornata in cima alla lista delle più desiderate del momento. Scoprite quali sono le 5 borse da riscoprire (e perché le maison dovrebbero riproporre anche in passerella) 🔗 Nate a ridosso dei primi anni Duemila, questesono finite a lungo - e per noi ingiustamente - nel dimenticatoio. Proprio come l'iconica borsa griffata Dior, tornata in cima alla lista delle più desiderate del momento. Scoprite quali sono le 5da riscoprire (e perché le maison dovrebbero riproporre anche in passerella) 🔗 Vanityfair.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sarà che ora è la nuova regina dello spionaggio grazie a Black Bag, ma lo stile per lei non ha più segreti... - Una star capace di preannunciare, da sempre, le tendenze. Cate Blanchett non ha bisogno di presentazioni: la diva del cinema fa ancora scuola, soprattutto con i suoi outfit. Proprio ieri sera è approdato su Sky Borderlands, il suo film fantascientifico ispirato all’omonimo videogioco e ambientato su Pandora. E i look che l’attrice australiana sta sfoderando in questi giorni sui red carpet per la promozione del prossimo film, Black Bag – Doppio Gioco sono decisamente di un altro pianeta. 🔗iodonna.it

Sara Curtis, la nuova Pellegrini: «La mia aspirazione non è andare a Ballando con le stelle» - Sara Curtis è il nuovo fenomeno del nuoto italiano. A Riccione ha realizzato record italiani di mattina e sera, come se non ci fossero differenze tra batterie e finali. Già martedì aveva cancellato con 53”01 il precedente record sui 100 stile libero che apparteneva a una certa Federica Pellegrini (53?18). Invece la diciottenne cuneese si è ripetuto anche nei 50, la gara di una sola vasca. Con 24?52 ha migliorato il primato italiano da lei stessa stabilito a Riccione un anno fa (24?56). 🔗ilnapolista.it

Più governabilità e meno inciampi. Come sarà la nuova legge elettorale secondo Balboni - Una cosa in maggioranza la danno per certa: la legge elettorale si farà entro la fine di questa legislatura. L’impianto di base sarebbe quello di un proporzionale, con liste apparentate e l’indicazione di un candidato premier. “Esattamente lo stesso modello che viene adottato nei comuni e nelle regioni. Una legge elettorale che dà garanzie di trasparenza e rimette al centro la volontà popolare”. Le trattative in maggioranza e con le opposizioni sono ancora in via di definizione ma senz’altro la proposta di revisione della legge elettorale passerà dalla Commissione Affari Costituzionali di ... 🔗formiche.net

Se ne parla anche su altri siti

Tutte le novità dal D&D Direct del 27 agosto 2024 (sì, anche i Manuali Base in Italiano); Dior: la nuova Saddle bag di Maria Grazia Chiuri; La nuova it bag dell' Autunno Inverno 2018 2019 è già la più fotografata dello street style; Il “fiuto” di Carrie Bradshaw per le borse mi è stato confermato dalle colleghe, alla ricerca di un esatto esemplare. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne